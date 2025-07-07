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Bakan Şimşek imzaladı, zamlar netleşti! İşte yeni bedelli askerlik ücreti ve kıdem tazminatı tavanı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzaladığı genelge ile memur maaş katsayıları açıklandı. Böylece yeni kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti belli oldu. İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, milyonların merakla beklediği açıklamayı yaptı. Bakan Şimşek'in imzasıyla yayımlanan genelge ile memur maaş katsayıları belli oldu. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutara çevrilmesinde uygulanacak aylık kaysayı 1,170211, memuriyet taban aylığı göstergesinde uygulanacak taban aylık katsayısı 18,316014, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı 0,371113 oldu.

Bakan Şimşek imzaladı, zamlar netleşti! İşte yeni bedelli askerlik ücreti ve kıdem tazminatı tavanı - 1. Resim

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 53 BİN 919 LİRAYA ÇIKTI 

Memur ve memur emeklilerine gelecek olan zam oranı da yüzde 15.57 olarak resmileşirken, kıdem tazminatı tavanı da 53 bin 919 liraya çıktı.

Bakan Şimşek imzaladı, zamlar netleşti! İşte yeni bedelli askerlik ücreti ve kıdem tazminatı tavanı - 2. Resim

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 280 BİN LİRA 

Bedelli askerlik ücreti de kesin olarak 280 bin 850 lira 54 kuruş oldu. Yoklama kaçağı ve bakayalar için ise ücret 4 bin 95 lira 74 kuruş olacak uygulanacak.

Bakan Şimşek imzaladı, zamlar netleşti! İşte yeni bedelli askerlik ücreti ve kıdem tazminatı tavanı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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