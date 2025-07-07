Ivan Rakitic futbolu bıraktı! Yeni görevi belli oldu

Son olarak Hajduk Split forması giyen 37 yaşındaki Hırvat futbolcu Ivan Rakitic, profesyonel futbolculuk kariyerine son verdi.

Kariyerinin büyük bir bölümünü Barcelona ve Sevilla'da geçiren Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, futboldan emekli olduğunu açıkladı.

"Futbol, bana hayal ettiğimden çok daha fazlasını verdin. Bana arkadaşlar, duygular, neşe ve gözyaşları verdin" diyen Rakitic, sosyal medya üzerinden kariyerini değerlendirdiği bir mektup kaleme aldı.

Rakitic, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi veda etme zamanı. Çünkü ben senden uzaklaşsam bile, senin benden asla uzaklaşmayacağını biliyorum. Teşekkürler futbol. Her şey için."

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YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Rakitic'in, Hırvat kulübünde sportif direktör Goran Vucevic'in yardımcısı olarak görev yapacağı belirtildi.

887 MAÇTA 125 GOL, 141 ASİST

İsviçre'nin Basel takımında kariyerine başlayan Ivan Rakitic, Schalke, Sevilla, Barcelona, Al Shabab'da da forma giymişti.

37 yaşında futbolu bırakan Rakitic, çıktığı 887 maçta 125 gol atarken, 141 kez de asist yaptı.