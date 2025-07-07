Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ivan Rakitic futbolu bıraktı! Yeni görevi belli oldu

Ivan Rakitic futbolu bıraktı! Yeni görevi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ivan Rakitic futbolu bıraktı! Yeni görevi belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son olarak Hajduk Split forması giyen 37 yaşındaki Hırvat futbolcu Ivan Rakitic, profesyonel futbolculuk kariyerine son verdi. 

Kariyerinin büyük bir bölümünü Barcelona ve Sevilla'da geçiren Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, futboldan emekli olduğunu açıkladı.

"Futbol, bana hayal ettiğimden çok daha fazlasını verdin. Bana arkadaşlar, duygular, neşe ve gözyaşları verdin" diyen Rakitic, sosyal medya üzerinden kariyerini değerlendirdiği bir mektup kaleme aldı.

Rakitic, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi veda etme zamanı. Çünkü ben senden uzaklaşsam bile, senin benden asla uzaklaşmayacağını biliyorum. Teşekkürler futbol. Her şey için."

YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Rakitic'in, Hırvat kulübünde sportif direktör Goran Vucevic'in yardımcısı olarak görev yapacağı belirtildi.

887 MAÇTA 125 GOL, 141 ASİST

İsviçre'nin Basel takımında kariyerine başlayan Ivan Rakitic, Schalke, Sevilla, Barcelona, Al Shabab'da da forma giymişti.

37 yaşında futbolu bırakan Rakitic, çıktığı 887 maçta 125 gol atarken, 141 kez de asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Görevden alınan Rus Bakan saatler sonra ölü bulundu İntihar mı suikast mı?Şehit Kani Obi'nin vasiyeti ortaya çıktı! Asker arkadaşı duyurdu: Fotoğraflarımı her yerde paylaşsınlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
1. Lig'de fikstür çekildi! İşte ilk haftanın maçları ve detaylar - Spor1. Lig'de fikstür çekildi! İşte ilk haftanın maçlarıUEFA'dan Halis Özkahya açıklaması! Yeni görevini duyurdular - SporUEFA'dan Halis Özkahya açıklaması! Yeni görevini duyurdularFenerbahçe'ye şehit ateşi düştü! Kulüpten açıklama var - SporFenerbahçe resmi siteden duyurdu: Şehit Fikret Mangura...Transfer ateşi yandı! Paylaşımı olay oldu, ailesiyle Türkiye'ye geliyor - SporTransfer ateşi yandı! Ailesiyle Türkiye'ye geliyorFenerbahçe yurt dışında takım satın aldı! Koç'un sözü akıllara geldi - SporFenerbahçe yurt dışında takım satın aldıFenerbahçe'nin yıldızından veda paylaşımı! İmza atmaya gidiyor - SporFenerbahçe'nin yıldızından veda paylaşımı
Sonraki Haber Yükleniyor...