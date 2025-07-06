Jamal Musiala sakatlandı, futbolcular gözyaşlarını tutamadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Temmuz 2025 09:59 - Güncelleme: 6 Temmuz 2025 10:04 - Güncelleme:

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde PSG ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Jamal Musiala'nın sakatlığı ise maça damga vurdu. Ayak bileği ters dönen ve sahayı sedyeyle terk eden yıldız futbolcunun fibula kemiğinde kırık şüphesi olduğu belirtildi.

ABD'de oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası müsabakalarında çeyrek final heyecanı yaşandı. PSG ile Bayern Münih, Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala'nın yaşadığı sakatlık ise merakla beklenen müsabakanın önüne geçti. GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI İlk yarının son dakikalarında Jamal Musiala ve PSG kalecisi Donnaruma çarpıştı, çarpışma sonucu Musiala yerde kaldı. Yıldız futbolcunun yerden kalkamaması üzerine oyun alanına sağlık görevlileri girdi. Acı içerisinde kalan Alman oyuncunun ayak bileğinin ters döndüğü belirtildi. Jamal Musiala'yı gören Gianluigi Donnarumma ise gözyaşlarına hakim olamadı. İlgili Haber Arda Güler sahaya damga vurdu! 5 gollü maçta kazanan Real Madrid STADYUMDA ALKIŞ SESLERİ Jamal Musiala sedyeyle kenara gelirken stadyumda alkış sesleri yükseldi. Genç futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle gözyaşlarını tutamadı ve formasıyla yüzünü kapatarak sahayı terk etti. PSGli futbolcular ise Donnarumma'ya teselli vermeye gitti. 5 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR Medyada yer alan haberlerde ise; Jamal Musiala'nın fibula kemiğinde kırık şüphesi olduğu ve yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz