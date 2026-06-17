ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Laredo kentinde salı gecesi dehşet dolu anlar yaşandı. Altı kişiyi taşıyan küçük bir uçak, saat 22:00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle otoyola düşerek alev aldı. Kazanın ardından otoyolda tam bir can pazarı yaşanırken, çevredeki sürücüler ve görgü tanıkları alevlerin arasına dalarak uçaktakileri kurtarmak için zamanla yarıştı. Yetkililer, uçakta bulunan altı kişiden birinin olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD'nin Teksas eyaletinde meydana gelen uçak kazası paniğe neden oldu. Laredo kentinde küçük bir uçağın otoyola düşerek alev alması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

ABD'de uçak otoyola çakılıp alev aldı! 1 ölü var

OTOYOL BARİYERİNE ÇARPARAK ALEV ALDI: KOKPİT CAMINI KIRMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Yetkililer, yerel saatle 22.00 sıralarında Loop 20 otoyoluna düşen uçakta toplam 6 kişinin bulunduğunu açıkladı. Kazanın ardından alevlere teslim olan uçağın çevresinde büyük panik yaşanırken, yoldan geçen sürücüler araçlarını durdurarak içeride mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, otoyol bariyerine çarparak yan yatan uçağın kokpit camının hem içeriden hem de dışarıdan kırılmaya çalışıldığı görüldü.

ABD'de uçak otoyola çakılıp alev aldı! 1 ölü var

GÖRGÜ TANIĞI O DEHŞET ANLARINI ANLATTI: ÜÇ GENÇ VE PİLOT ALEVLERİN ARASINDAN KAÇTI

Kazaya tesadüfen tanık olan estetisyen Zayra Garza, yaşananları şöyle anlattı:

"Olay yerine yaklaşırken video çekmeye başladım. Uçak alevler içindeydi ve aracımı hemen karşısında durdurdum. Kokpitin içinde bir kişinin camı kırarak dışarı çıkmaya çalıştığını gördüm. Kısa süre sonra çevredeki insanlar da araçlarından inerek yardıma koştu. Herkes camı dışarıdan kırmaya çalışıyordu. Bir süre sonra uçağın kapısı açıldı ve içeriden genç görünen üç kişi çıktı. Ardından pilot olduğunu düşündüğüm bir kişi de dışarı çıktı."

Bölgede kazanın çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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