Türkiye'nin en zenginleri belli oldu! Selçuk Bayraktar da listede

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'nin en zenginleri listesini açıkladı. Listenin zirvesinde 5.2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer alırken, bu yıl Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşler de listeye girdi.

ABD merkezli Forbes dergisi, 2024 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Listede dikkat çeken detaylar yer aldı. Listenin zirvesinde Murat Ülker yer alırken, geçen sene Türkiye'nin en zengini olan İbrahim Erdemoğlu bu sene beşinci oldu. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar ise bu yıl ilk kez listeye girdi.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 10 İSMİ

Murat Ülker (Yıldız Holding) - 5,1 milyar dolar

Cemil Kazancı (Kazancı Holding) - 3,5 milyar dolar

İpek Kıraç (Koç Holding) - 3,1 milyar dolar

Semahat Sevim Arsel (Koç Holding) - 3 milyar dolar

İbrahim Erdemoğlu (Erdemoğlu Holding) - 2,8 milyar dolar

Erman Ilıcak (Rönesans Holding) - 2,7 milyar dolar

Mustafa Rahmi Koç (Koç Holding) - 2,7 milyar dolar

Ali Erdemoğlu (Erdemoğlu Holding) - 2,5 milyar dolar

Ferit Faik Şahenk (Doğuş Grubu) - 2,4 milyar dolar

Hamdi Ulukaya (Chobani) - 2,3 milyar dolar

SELÇUK BAYRAKTAR VE HALUK BAYRAKTAR DA LİSTEDE

Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar da ilk kez Forbes milyarderler listesine girdi.

Baykar Teknoloji patronu 44. yaşındaki Selçuk Bayraktar, 1,2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin 24., dünyanın 2410. en zengin ismi oldu. Selçuk Bayraktar, 2022 yılında Türkiye vergi rekortmeni olmuştu.

45. yaşındaki Haluk Bayraktar da 1,1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin 27., dünyanın 2545. en zengin ismi oldu.