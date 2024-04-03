Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Ekonomi > Türkiye'nin en zenginleri belli oldu! Selçuk Bayraktar da listede

Türkiye'nin en zenginleri belli oldu! Selçuk Bayraktar da listede

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin en zenginleri belli oldu! Selçuk Bayraktar da listede

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'nin en zenginleri listesini açıkladı. Listenin zirvesinde 5.2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer alırken, bu yıl Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşler de listeye girdi.

ABD merkezli Forbes dergisi, 2024 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Listede dikkat çeken detaylar yer aldı. Listenin zirvesinde Murat Ülker yer alırken, geçen sene Türkiye'nin en zengini olan İbrahim Erdemoğlu bu sene beşinci oldu. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar ise bu yıl ilk kez listeye girdi. 

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 10 İSMİ

Murat Ülker (Yıldız Holding) - 5,1 milyar dolar
Cemil Kazancı (Kazancı Holding) - 3,5 milyar dolar
İpek Kıraç (Koç Holding) - 3,1 milyar dolar
Semahat Sevim Arsel (Koç Holding) - 3 milyar dolar
İbrahim Erdemoğlu (Erdemoğlu Holding) - 2,8 milyar dolar
Erman Ilıcak (Rönesans Holding) - 2,7 milyar dolar
Mustafa Rahmi Koç (Koç Holding) - 2,7 milyar dolar
Ali Erdemoğlu (Erdemoğlu Holding) - 2,5 milyar dolar
Ferit Faik Şahenk (Doğuş Grubu) - 2,4 milyar dolar
Hamdi Ulukaya (Chobani) - 2,3 milyar dolar

SELÇUK BAYRAKTAR VE HALUK BAYRAKTAR DA LİSTEDE 

Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar da ilk kez Forbes milyarderler listesine girdi. 

Baykar Teknoloji patronu 44. yaşındaki Selçuk Bayraktar, 1,2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin 24., dünyanın 2410. en zengin ismi oldu. Selçuk Bayraktar, 2022 yılında Türkiye vergi rekortmeni olmuştu.

45. yaşındaki Haluk Bayraktar da 1,1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin 27., dünyanın 2545. en zengin ismi oldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Akkuyu NGS Projesi'ne Türk damgası! 21,3 milyar liralık yerli malzeme kullanıldı - EkonomiAkkuyu NGS'ye Türk damgası!Araç alacaklar dikkat! Senetli satışlar başladı, işte şartlar… - EkonomiOtomobilde senetli satış dönemi! İşte şartlar...Mart 2024'ün zam şampiyonu belli oldu - EkonomiMart ayının zam şampiyonu belli olduBitcoin neden yükselmiyor? İşte öne çıkan 3 sebep… - EkonomiBitcoin neden yükselmiyor? İşte öne çıkan 3 sebep3 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı - Ekonomiİşte emeklinin şimdiden garantilediği zam oranıKiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu, işte kiraya göre artış miktarı - EkonomiZam oranı belli oldu, işte kiraya göre artış miktarıBakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Fiyat istikrarı için ne gerekiyorsa yapacağız - EkonomiBakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdiYükseliş devam ediyor! Yıllık enflasyon yüzde 68,50'ye çıktı - EkonomiMerakla beklenen enflasyon rakamları açıklandıBorsada 2024 hedefi ne? İşte BİST100 için son tahmin… - EkonomiBorsada 2024 hedefi ne? İşte BİST100 için son tahmin…Borsada pozitif ayrıştılar: Banka hisseleri daha fazla yükselecek mi? İşte hedef fiyatlar… - EkonomiBanka hisseleri daha fazla yükselecek mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...