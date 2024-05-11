Kuzey Irak'ta 2 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

TSK, sınır ötesi operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Teröristlere aman vermeyen Mehmetçik, Kuzey Irak'ta SİHA ile 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceğine dikkat çekilerek, "Ara, Bul, Yok Et! Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.