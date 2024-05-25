Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Fatma Karanfil entübe edildi

Rol aldığı Keloğlan Aramızda filmiyle hafızalara kazınan ve bir dönem Aşk-ı Memnu dizisinde Şayeste karakterini üstlenen Fatma Karanfil’in kansere yakalandığı öğrenildi. Durumu ciddi olan Karanfil’in tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği ortaya çıktı.

Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Fatma Karanfil, sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi. Daha önce göğüs kanserine yakalanıp atlatan oyuncunun yeniden kanser tedavisi gördüğü ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Keloğlan filmlerinde Fatma karakterini canlandıran, Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalarda yer edinen 72 yaşındaki Fatma Karanfil, yaşam savaşı veriyor.

Kansere yakalanan Karanfil’in rahatsızlığına teşhis konulduğunda çoklu metastasın başladığı öğrenildi. 4. evre kanser olan Karanfil tedavi gördüğü Florya’daki hastanede yoğun bakımda entübe edildi. Usta sanatçının doktorları, yakınlarına oyuncunun uyanmasının çok zor olduğunu belirtti.

GEÇMİŞTE GÖĞÜS KANSERİ ATLATMIŞTI

Daha önce göğüs kanserine yakalanan Fatma Karanfil, hastalığı yenmiş ve 2001 yılında işine geri dönmüştü. 2008 yılında Kanal D’de ekranlara gelen Aşk-ı Memnu’da uzun süre rol almıştı.

FATMA KARANFİL KİMDİR?

3 Şubat 1952’de Eskişehir’de dünyaya geldi. Language and Culture Center’da eğitim alan sanatçı 1968’de Ses dergisi yarışmasında üçüncülük elde etti ve sinema hayatına giriş yaptı.

1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan Karanfil, 1976-1980 yılları arasında Londra’ya tekstil eğitimi aldı. 1984’te ikinci kez dünya evine girdi. Bugüne kadar birçok film, dizi ve tiyatroda rol alan sanatçı, 1968 Ses Dergisi’nde Üçüncülük Ödülü, 1968’de İzmir Gazeteciler Cemiyetinde Yılın Sanatçısı Ödülü’ne layık görüldü. Ayrıca 1972’de 9. Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.