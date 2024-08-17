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İbrahim Tatlıses'ten yakın arkadaşı Aydemir Akbaş'a veda

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Magazin Haberleri

Bir süredir kanser tedavisi gören ve iki gün önce hastaneye kaldırılan Aydemir Akbaş, hayatını kaybetti. Akbaş yoğun bakımdayken yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses onu ziyaret edip hastane çıkışı da gözyaşlarına boğulmuştu. Ölüm haberini duyan Tatlıses, dostuna sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir notla veda etti.

İki gün önce, yakınları tarafından evinde baygın halde bulunan ve hastaneye kaldırılan 88 yaşındaki oyuncu Aydemir Akbaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akbaş, gece saatlerinde vefat etti.

Aydemir Akbaş entübe edildiğinde ziyaretine giden İbrahim Tatlıses hastane çıkışı gözyaşlarına boğulmuştu.

İbrahim Tatlıses'ten yakın arkadaşı Aydemir Akbaş'a veda - 1. Resim

Vefat haberini öğrenen İbrahim Tatlıses yaptığı paylaşımla arkadaşına veda etti. Tatlıses, Aydemir ile beraber olduğu bir fotoğrafı paylaşarak şu notu yazdı:

"45 yıllık dostum, ağabeyim, Aydoşum mekanın cennet olsun."

İbrahim Tatlıses'ten yakın arkadaşı Aydemir Akbaş'a veda - 2. Resim

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul Feriköy'de doğdu. Babası Balkan Savaşları'nda İstanbul'a geldi. Amcası ise Hareket Ordusu mensubuydu. Galatasaray Lisesi'nde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı.

Gazetecilik yaparken tanıştığı Altan Erbulak'ın yönlendirmesiyle tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalıştı. "Keşanlı Ali Destanı", "Direkler Arası", "Zilli Zarife", "Ferhat ile Şirin" gibi oyunlarda rol aldı.

1968 yılında, Ayfer Feray – Nisa Serezli Tiyatrosu’nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosunda ve Ortakları Tiyatrosu'nun ortaklarından biri oldu. Burada "Nikâh Kağıdı", Düşenin Dostu" oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.

Şafak Sezer ile "Kolpaçino" serilerinde rol aldı. Aydemir Akbaş oyuncu olarak çoğu komedi türünde olmak üzere 100'ü aşkın filmde rol almış, 8 kez de yönetmen koltuğuna oturmuştur. Bunun dışında 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.

Düzenleyen:  - Magazin
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