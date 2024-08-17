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Aydemir Akbaş hayatını kaybetti

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Aydemir Akbaş hayatını kaybetti

Magazin Haberleri

Uzun süre kanser tedavisi gören Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Aydemir Akbaş'ın acı haberi geldi. Yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam’da birçok filmde rol alan Aydemir Akbaş, daha önce kolon, bağırsak ve gırtlak kanseri tedavisini atlatsa da bu kez hastalıktan kurtulamadı.

Bir süre önce yeniden kansere yakalandığını duyurulan Akbaş'ın acı haberi son dakika ulaştı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz günlerde Akbaş'ın evinde baygın bulunan ve yakınları tarafından hastaneye götürülen Akbaş, daha sonra hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınıp entübe edildi.

Kolpaçino filminin Sabri Abisi olarak tanınan Aydemir Akbaş, tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen 88 yaşında hayatına gözlerini yumdu.

Aydemir Akbaş - Beyazperde.com

Düzenleyen:  - Magazin
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