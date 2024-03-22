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Haberler > Magazin > Selen Görgüzel yüzünü gerdirdi, görenler tanıyamadı! Pişman olup paylaşımını hemen sildi

Selen Görgüzel yüzünü gerdirdi, görenler tanıyamadı! Pişman olup paylaşımını hemen sildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Selen Görgüzel yüzünü gerdirdi, görenler tanıyamadı! Pişman olup paylaşımını hemen sildi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Açıklamaları ve çıkışlarıyla dikkat çeken Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel, yaptırdığı estetik operasyonlarla gündem oldu. Bıçak altına yatan Görgüzel hem yüzünü gerdirdi hem de göz kapaklarını aldırdı. Son halini sosyal medyada paylaşan şarkıcı pişman olup fotoğrafını kaldırdı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Selen Görgüzel, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan isim estetik yaptırdığını duyurdu. 

BANDAJLI GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel estetik yaptırdı. Yüzünü gerdiren ve göz kapaklarını aldıran Görgüzel, yüzü bandajlı halini kişisel Instagram hesabından “Çok gergin olduğum doğrudur” notuyla paylaştı.  Daha sonra pişman olup fotoğrafını dakikalar içerisinde sildi.

Selen Görgüzel yüzünü gerdirdi, görenler tanıyamadı! Pişman olup paylaşımını hemen sildi - 1. Resim

“DİNÇ KALMAK İÇİN ANNE SÜTÜ İÇİYORUM” 

Selen Görgüzel, daha önce yaptığı bir açıklamayla da dikkat çekmişti. Şarkıcı, dinç ve sağlıklı olmak için anne sütü içtiğini belirterek “Bebeğini emziren arkadaşımdan sağdığım anne sütü... Doğal gerçek anne sütü. Bunların çabuk tüketilmesi gerekiyor. Enfeksiyona iyi geliyor” sözleriyle şaşırtmıştı. Bu açıklama birçok kişiden de tepki görmüştü. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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