Değişimiyle ağızları açık bırakan Cenk Eren'in estetik için ödediği ücret ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, yüz gerdirme operasyonu sonrası paylaştığı fotoğrafla gündeme oturmuştu. Eren’in estetik için ödediği ücret ortaya çıktı.

Şarkıları ve sahne performansıyla adından söz ettiren Cenk Eren, geçtiğimiz günlerde ameliyat masasına yattı. Yüzünü gerdiren isim değişimiyle ağızları açık bıraktı.

“ESKİ HALİNİZ ÇOK DAHA İYİYDİ”

Operasyon sonrası sosyal medyada paylaşım yapan şarkıcı “Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz” notuyla ameliyattan 9 gün sonra çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Hayranları “Eski haliniz çok daha iyiydi” , “O kadar yakışıklıydınız ne gerek vardı” gibi yorumlar yaparak eleştirilerini dile getirdi. Bazı kullanıcılar ise Eren’in bu halini beğendiğini belirtti.

İŞTE ESTETİKLERİNİN FATURASI

Son haliyle sosyal medyayı ikiye bölen Cenk Eren’in estetik operasyon için ödediği rakam ortaya çıktı. Aramızda Kalmasın programında konuşan Müge Dağıstanlı, “Cenk Eren Derin yüz gerdirme yaptırmış. Çene ucuna bir operasyon yapılmış ve bütün boyun bölgesini gerdirmiş” dedi.

Operasyonun maliyeti hakkında bilgi de veren Dağıstanlı “Bu tür ameliyatların fiyatları ameliyat olduğunuz hastaneye bağlı 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişiyor” şeklinde konuştu.