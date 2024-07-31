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Murat Yıldırım Teşkilat dizisinden ayrılmıştı! Yerine ünlü oyuncu geliyor

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Murat Yıldırım Teşkilat dizisinden ayrılmıştı! Yerine ünlü oyuncu geliyor

Magazin Haberleri

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Teşkilat'ın kadrosuna dahil oluyor. Sarıtaş dizide Altay rolünü oynayacak. Dizinin başrol oyuncusu olan Murat Yıldırım geçtiğimiz aylarda diziden ayrılmıştı.

Yaz başında Zeynep Mayruk ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, yeni projeyle adından söz ettirdi. İddiaya göre, gelen teklifleri değerlendiren Sarıtaş, Teşkilat'ın kadrosuna dahil olacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Teşkilat dizisinin beşinci sezonu merakla bekleniyor. Ağustos ayında sete çıkacak olan dizide ayrılan başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ın yerine gelen isim Tolga Sarıtaş oldu.

YILLAR SONRA TEŞKİLAT'TA BİR ARAYA GELECEKLER

Murat Yıldırım Teşkilat dizisinden ayrılmıştı! Yerine ünlü oyuncu geliyor - 1. Resim

Ünlü oyuncu dizide Altay rolüne hayat verecek. Daha önce Söz dizisinde partner olan Aybüke Pusat ile Tolga Sarıtaş yıllar sonra Teşkilat'ta bir araya gelecek.

Düzenleyen:  - Magazin
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