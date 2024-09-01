Necla Nazır'dan eski eşi Ferdi Tayfur’a sert sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü!

Son dönemlerde Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasındaki gerilim bir türlü dinmiyor. Soyadı savaşında sular durulmazken dün Tuğçe Tayfur’dan dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Tartışmaya Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır da katıldı. Ünlü oyuncu eski eşine sert sözlerle yüklendi.

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasındaki gerilim magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur ise kızı Tuğçe Tayfur hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tayfur, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Tuğçe'nin "Tayfur" soyadını ticari amaçlarla kullandığını ve eserlerini sosyal medya ve sahnelerde izinsiz paylaştığını iddia etti.

Tuğçe Tayfur ise babasının suç duyurusuna tepki gösterdi. Tuğçe Tayfur yaptığı açıklamada, " Sosyal medya hesabından video paylaşan Tuğçe Tayfur, "Ben haksızlığa geldiğimde susamıyorum, gerçekten deniyorum susmayı. Dosyayı benden gizlediler. Çok merak edip dosyanın içeriğini gördüğümde utandım biliyor musunuz. Yüzüm kızardı. Tuğçe Tayfur Store bir marka ve ben tanımadığımız birinin soyadını gasp etmiyorum. Bu benim öz babamın soyadı ve sen bunun için benden 50 milyon TL mi istiyorsun?” ifadelerini kullanmıştı.

TARTIŞMAYA NECLA NAZIR'DA DAHİL OLDU

Baba ve kız arasında gerilim devam ederken konuyla ilgili bir açıklama da Necla Nazır'dan geldi. Necla Nazır yaptığı açıklamada, "Ne yaptı Tuğçe sana. Ne malında ne mülkünde gözü olmadı. Ben evladımın, torunlarımın rızkını senin etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın? Seni evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar. Benim evladım sizin elinize doğdu ne yaptı Tuğçe size? Ben buradayım annesiyim evladımın arkasındayım" dedi.