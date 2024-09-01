Yeşilçam'ın efsanesi Hülya Koçyiğit'in kardeşi de ünlü çıktı!

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından olan usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi de ünlü bir oyuncu çıktı. Sinemaya Hülya Koçyiğit'ten de önce başlayan kardeşini görenler çok şaşırıyor.

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit Hababam Sınıfı Merhaba, Bez Bebek, Üç Arkadaş, Sev Kardeşim, Kızım ve Ben, Genç Kızlar, Susuz Yaz gibi birçok başarılı projede yer aldı.

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi de kendisi ünlü bir oyuncu çıktı. Sinemaya Hülya Koçyiğit'ten de önce başlayan kardeşini görenler çok şaşırıyor.

Ünlü oyuncunun kız kardeşi Nilüfer Çelen Koçyiğit, İzzet Günay ile başrol bile oynamış. Kardeş Koçyiğit, İzzet Günay ile 1968 yılında 'Kader Böyle İstedi' filminde rol almış.

NİLÜFER KOÇYİĞİT KİMDİR?

1961 senesinde henüz 10 yaşında iken 'Bir Yetimin Hasreti' isimli sinema filminde yer aldı. Daha sonra 'Çifte Kumrular' sinema filminde de çocuk oyuncu olarak rol alan Nilüfer Koçyiğit, 27 sinema filminde izleyicinin karşısına çıktı.