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Yeşilçam'ın efsanesi Hülya Koçyiğit'in kardeşi de ünlü çıktı!

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Yeşilçam&#039;ın efsanesi Hülya Koçyiğit&#039;in kardeşi de ünlü çıktı!

Magazin Haberleri

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından olan usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi de ünlü bir oyuncu çıktı. Sinemaya Hülya Koçyiğit'ten de önce başlayan kardeşini görenler çok şaşırıyor.

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit Hababam Sınıfı Merhaba, Bez Bebek, Üç Arkadaş, Sev Kardeşim, Kızım ve Ben, Genç Kızlar, Susuz Yaz gibi birçok başarılı projede yer aldı.

Yeşilçam'ın efsanesi Hülya Koçyiğit'in kardeşi de ünlü çıktı! - 1. Resim

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi de kendisi ünlü bir oyuncu çıktı. Sinemaya Hülya Koçyiğit'ten de önce başlayan kardeşini görenler çok şaşırıyor.

Yeşilçam'ın efsanesi Hülya Koçyiğit'in kardeşi de ünlü çıktı! - 2. Resim

Ünlü oyuncunun kız kardeşi Nilüfer Çelen Koçyiğit, İzzet Günay ile başrol bile oynamış.  Kardeş Koçyiğit, İzzet Günay ile 1968 yılında 'Kader Böyle İstedi' filminde rol almış.

Yeşilçam'ın efsanesi Hülya Koçyiğit'in kardeşi de ünlü çıktı! - 3. Resim

NİLÜFER KOÇYİĞİT KİMDİR?

1961 senesinde henüz 10 yaşında iken 'Bir Yetimin Hasreti' isimli sinema filminde yer aldı. Daha sonra 'Çifte Kumrular' sinema filminde de çocuk oyuncu olarak rol alan Nilüfer Koçyiğit, 27 sinema filminde izleyicinin karşısına çıktı.

Yeşilçam'ın efsanesi Hülya Koçyiğit'in kardeşi de ünlü çıktı! - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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