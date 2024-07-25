Aslışah Alkoçlar'dan yeni yaşa yeni imaj! Hülya Koçyiğit'e benzetildi

Sosyetenin en tanınmış isimlerinden Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, imaj değiştirdi. Anneannesinin gençlik yıllarına çok benzetilen Alkoçlar'ın yeni imajına sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in torunu sosyetik isim Aslışah Alkoçlar, 31 yaşına girdi. İki çocuk annesi Alkoçlar, doğum gününün ardından yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

Saçlarının boyunu kısaltan ünlü ismin yeni imajı sosyal medyada çok beğenilirken paylaşıma adeta yorum yağdı.

Aslışah Alkoçlar'ın yeni görüntü ile ilgili sosyal medyada, ''Aynı anneannesi', “Hülya Koçyiğit’e çok benziyor”, “Hülya Koçyiğit’in aynı gençliği” gibi yorumlar yapıldı.

ASLIHAN ALKOÇLAR KİMDİR?

Aslışah Alkoçlar, 1993 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Gülşah Soydan ve Ender Alkoçlar çiftinin küçük kızları, Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit’in torunudur. Ablası ise Neslişah Alkoçlar'dır. 15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda Milli sporcu olmayı başaran Aslışah, Londra’da ekonomi üzerine eğitimini tamamladı. Alaçatı'da ailesinin köklü mesleği olan otelcilik mesleğini sürdürmek adına beş odalı bir butik otel açmıştır.