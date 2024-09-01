Türkiye Narin Günay'ı arıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

Diyarbakır'da günlerdir kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken, muhtar olan amcası S.G.'nin gözaltı süresi 24 saat uzatıldı.

Türkiye günlerdir kayıp olan Narin Güran'ın bulunmasını ümitle beklerken, soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Soruşturma kapsamında aile ve mahallelerin ifadelerine başvurulmuştu.

Önceki gün gözaltına alınan Narin'in muhtar olan amcası S.G.'nin gözaltı süresi 24 saat uzatıldı.

DNA'SI AMCANIN ARACINDA

Arama çalışmaları 12 gündür devam ederken, soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G. dün gözaltına alındı.

S.G.'nin aracındaki DNA örneği ile küçük kızın kıyafetlerindeki DNA örneği eşleştiği belirlendi.

AĞABEYİ SERBEST BIRAKILDI

18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. Narin'in diş ve çene röntgenleriyle ağabeyi E.G.'nin kolundaki diş izleri karşılaştırıldı.

Adli Tıp Raporu'nda diş izlerinin Narin'e ait olmadığı ortaya çıkınca ağabey serbest bırakıldı.

33 BİN KİŞİ SORGULANDI

Öte yandan Narin'in bulunması için şu ana kadar 33 bin kişinin sorgulandığı iddia edildi. Savcılıktan gelen talimat ile Narin'in ailesinin ise çapraz sorguda olduğu biliniyor.

Gözaltına alınan amca S.G. ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Halk Tv'de yer alan habere göre, amca S.G.'nin telefonunda tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edildi.