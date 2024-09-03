Tarihte bir ilk! Türkiye kendi batarya mühendisini yetiştirecek

Enerji üretimi ve depolama teknolojilerine yönelik ilginin artmasıyla, batarya teknolojileri de gelişimiyle dikkati çekiyor. Bu alanda sanayi iş birliğiyle harekete geçen Sabancı Üniversitesi, elektrikli otomobillerin en önemli parçalarından olan batarya teknolojisi alanında mühendis yetiştirmeyi hedefliyor.

Sabancı Üniversitesi, Türkiye’de bir ilk olacak Batarya Bilimi ve Mühendisliği yan dal programıyla batarya teknolojileri alanında mühendis yetiştirmeyi hedefliyor. Sabancı Üniversitesi ile Siro Enerji, geçen yıl Türkiye’de ilk kez bu alanda lisansüstü programlar tasarlamak için niyet mektubu imzaladı. Bu kapsamda, Sabancı Üniversitesinde mühendislik alanlarında eğitim gören öğrenciler, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında Batarya Bilimi ve Mühendisliği yan dal programına katılabilecek. Eğitim devam ederken sanayi iş birlikleri de yapılacak, çok hızlı gelişmesi beklenen batarya teknolojilerinde zamanın yakalanması sağlanacak.

İlginizi Çekebilir Tarihi rekor kırıldı! Dış ticaret açığı son 34 ayın dibinde

ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM İMKÂNI

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkay Savaş, batarya bilimi ve mühendisliğine yönelecek insan kaynaklarının yetiştirilmesi amacıyla bu alanda yeni bir program tasarlamak ve hayata geçirmek için adım attıklarını söyledi. Savaş, batarya teknolojileri alanında çalışacak nitelikli ve çok yönlü mühendis, araştırmacı ve AR-GE personeli ihtiyacına dikkati çekerek “Yan dal programımızla öğrencilerimize sektörün ihtiyaçlarına uygun ve akademik açıdan dolu bir eğitim programı sunuyoruz. Kariyer gelişim fırsatları da sunarak, gençlerimizin batarya teknolojileri alanında bilgi ve becerilerini geliştirmek, çok yönlü yetişmelerini sağlamak yolunda ilerlemiş olacağız” diye konuştu. Programın, batarya bilimi ve mühendisliğinde teorik bilgileri pratik deneyimlerle bütünleştiren çok yönlü bir eğitim sunacak şekilde tasarlandığını kaydeden Savaş “Öğrencilerimiz bataryalarla ilgili kritik zorluklara çözüm bulurken, bu alanlardaki yenilikçi yaklaşımları ve teknolojik gelişmeleri de takip edebilecek” değerlendirmesinde bulundu.

Savaş, Türkiye’de batarya endüstrisi alanındaki gelişmelerin ve yatırımların umut verici olduğunu vurgulayarak “Enerji depolama teknolojilerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Özellikle elektrifikasyona hızlı geçiş yapmayı planlayan ülkelerin bu ihtiyacı karşılamak için batarya teknolojilerinde büyüyen bir endüstride söz sahibi olmaları büyük önem kazandı” diye konuştu. Programın bu alanlarda yeterli uzmanlığı kazanmış nitelikli mühendis ve araştırmacıların yetiştirilmesinde örnek bir gelişme olduğunu ifade eden Savaş “Program, batarya uzmanlığına yönelik endüstrideki ihtiyacı doğrudan karşılayacak ve bu sayede batarya teknolojileri alanında araştırmalar yapmayı planlayan öğrenciler için sağlam bir temel sunacak” dedi.

Sabancı Üniversitesi Batarya Bilimi ve Mühendisliği Yan Dal Programı Koordinatörü Prof. Dr. Selmiye Alkan Gürsel de “Yeni yan dal programımızda, batarya bilimi ve mühendisliği eğitimi için, disiplinler arası temel mühendislik becerilerine ek olarak, elektrokimya, termodinamik, batarya kimyası, dizaynı, üretimi ve modellenmesi, yönetim sistemleri gibi derslerle hem teorik hem de hücre ve batarya tasarımı, test ve karakterizasyonları konularında uygulamalı laboratuvar çalışmaları ile pratik becerilerin geliştirilmesini hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin kalkınmasında üniversite-sanayi iş birliğinin önemli bir rolü olduğuna dikkati çeken Gürsel “Üniversite-sanayi işbirlikleri, bilimsel araştırma ve uygulamalı çözümler arasında köprü kurarak yeni teknolojilerin geliştirilmesinde, araştırma sonuçlarının ticari ürünlere dönüştürülmesinde, teknoloji transferinde, ekonomik, sosyal ve teknolojik ilerlemelerin artırımda katkılar sağlayacağı gibi yeni iş fırsatları ve istihdamların oluşturulmasında ve uluslararası rekabette de önemli rol oynayacak” diye konuştu.