Tarihi rekor kırıldı! Dış ticaret açığı son 34 ayın dibinde

İhracat, ağustosta yüzde 2,4 artarak 22,1 milyar dolara ulaşırken, ithalat yüzde 10,8 gerileyerek 27 milyar dolara düştü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat “Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ağustos ayı ihracatı gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise yıllık bazda yüzde 43,4 düşüş ile son 34 ayın en düşük seviyesi olan 4,9 milyar dolara geriledi” dedi.

ÖNDER ÇELİK İSTANBUL- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatta artışın, cari açık ve ithalatta ise düşüş trendinin ağustosta da sürdüğüne dikkat çekti. TİM’de ağustos ayı dış ticaret verilerini açıklayan Bakan Bolat “Ağustos ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artış ile 22,1 milyar dolar oldu. Son 13 ayın 9’unda o ayın ihracat rekoru kırıldı. Ağustos ayında da Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ağustos ayı ihracatı gerçekleşti. Ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artış ile 262 milyar dolar oldu” dedi. İthalatta düşüş trendinin sürdüğünün altını çizen Bakan Bolat “İthalatımız ağustos ayında yıllık bazda yüzde 10,8 gerileyerek 27 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığımız da yıllık bazda yüzde 43,4 azalarak son 34 ayın en düşük seviyesi olan 4,9 milyar dolara gerilemiştir” diye konuştu.

Ocak-ağustos döneminde ise ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla 171 milyar dolara yaklaştığına, ithalatın da yüzde 8,7 azalışla 225 milyar 666 milyon dolar olarak hesaplandığına işaret eden Bolat, şunları ifade etti: İlk 8 ayda mal ihracatımızdaki net artış 6,3 milyar dolar oldu. Bu yıl ilk 8 ayda dış ticaret açığımız yüzde 33,6 oranında azalarak 55 milyar dolara geriledi. Sadece 8 ayda dış ticaret açığımızı 27,7 milyar dolar azaltmayı başardık. İhracatın ithalatı karşılama oranı ilk 8 ayda yüzde 75,7’ye yükseldi. 2023’ün ağustosundaki yıllıkla 2024’ün ağustosu arasındaki yıllık değişime baktığınızda son 1 yılda mal ihracatımızda yüzde 3,5’lik artış var, 262 milyar dolara yükseldik. İthalatımızda yüzde 8,4 düşüş var, 340,6 milyar dolara geriledik. Hizmetler ticareti de çok önemli. Bu yıl açıklanan ilk 6 aylık veriler itibarıyla bizim 47,2 milyar dolar ilk 6 ayda hizmet ihracatımız var. Geçen yılın tamamını 101,7 milyar dolar ile tamamlamıştık. Hizmetler ticaretinde net 52,6 milyar dolar hizmetler fazla elde ettik. Bu yılki hedefimiz yıl sonunda 110 milyar dolara ulaşmak.

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BÜYÜMEYE 1,4 PUAN KATKI

2024’ün ikinci çeyreğinde gerçekleşen yüzde 2,5 büyümeye net mal ve hizmet ihracatının katkısının 1,4 puan olduğunu söyleyen Bakan Bolat “İhracatçımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Merkez Bankamızla birlikte ihracatçımızı rahatlatacak finansmana ulaşımın yanı sıra finansman maliyetleri konusunda çaba ve çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktada inşallah bugüne kadar verdiğimiz imkânları daha da artırma gayreti içindeyiz” değerlendirmesini yaptı.

OTOMOTİV İLK SIRADA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatta ilk sırada 2,7 milyar dolarla otomotivin yer aldığını ifade ederek “Otomotivi 2,6 milyar dolarla kimya, 1,7 milyar dolarla hazır giyim, 1,5 milyar dolarla elektrik-elektronik ve 1,4 milyar dolarla çelik sektörlerimiz takip etti. Geçen ay 17 sektörümüz ihracatını artırırken, 9 sektörümüzde düşüş yaşandı. Mücevher yüzde 108 ile oransal olarak ihracatını en fazla artıran sektörümüz oldu” diye konuştu.

HAVA YOLUYLA 5 YILDA 92,5 MİLYAR $ İHRACAT

Türkiye’nin 2019-2023 dönemini kapsayan 5 yılda hava yolu ile yaptığı ihracat yüzde 72 artışla 92,5 milyar dolara ulaştı. Hava yollarından yapılan ihracat, 2022’de 20,7 milyar dolar, 2023’te ise 25,5 milyar dolar olurken bu yılın ocak-temmuz döneminde 14,2 milyar doları buldu. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 12,7 milyar dolar seviyesindeydi. 2022’de 254,2 milyar dolarlık ihracatın 150,3 milyar doları ve 2023’te 255,6 milyar dolarlık ihracatın 143,3 milyar doları deniz yoluyla gerçekleştirildi. Bu yılın 7 ayına bakıldığında ise 148,7 milyar dolarlık ihracatın 83,7 milyar dolarlık kısmının deniz yolu yapıldığı gözlendi.