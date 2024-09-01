İkinci el otomobil alacaklara döviz uyarısı! Son çeyrekte fiyatlar değişecek mi?

İkinci el otomobil satışlarındaki durgunluk galericileri düşündürüyor. 2024'ün son çeyreğine girilirken otomobil fiyatlarında düşüş bekleniyor. Ancak döviz kurunun artması durumunda ikinci el araç fiyatlarının da yükseleceği belirtildi.

Otomobil piyasasındaki durgunluk devam ederken, Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Abdullah Acıbadem çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son 1 yıl içerisinde ikinci el araç satışlarının yüzde 25 gerilediğini belirten galericiler, ikinci el otomobil fiyatları hakkında dövize dikkat çekti. Fiyatların şu an için uygun olduğunu, önümüzdeki aylarda döviz kurunda yaşanabilecek artışların fiyatların artmasına neden olabileceğine dikkat çekiyor.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞI SEKTEYE UĞRADI

Otomotiv sektörü pandemi döneminde yaşanan üretim, çip krizi ve hammadde sorunuyla sekteye uğradı.

Bu süreçte araç fiyatları artarken, son 1 yıl içerisinde ikinci el araç satışlarının yüzde 25 gerilediğini belirten galerici esnafı, döviz kurunun yükselmesinin araç fiyatlarının yükselmesine kapı aralayacağına dikkat çekiyor.

Pandemi sürecinin ardından fiyatların sabit tutulması için hazırlanan projelerin devam ettiğini anlatan Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, "Bir pandemi süreci yaşadık ve günlük araç fiyatlarının yükseldiği, değiştiği, aracın şu değeri diyebileceğimiz hiçbir zaman görmedik. Çünkü sürekli yukarıya doğru seyreden bir piyasa vardı. Tabii hükümetimiz, Ticaret Bakanlığımız aldığı tedbirler çerçevesinde özellikle sıfır araçlardaki kontrolsüz artışlar noktasında adımlar atıldı 6 ay, 6 bin kilometre gibi ve hazırlanan bu proje şu anda da 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatıldı. Yani 6 ay, 6 bin kilometreyi doldurmadan zaten noterin sistemi hiçbir şekilde o araçla ilgili sistem açmıyor" dedi.

DÖVİZ KURU FARKI ARAÇ FİYATLARINA YANSIYACAK MI?

Döviz kurundaki artışın araç piyasasına da yansıyacağının altını çizen Başkan Acıbadem, "En son Ticaret Bakanlığımızın geçen yıl 7. ayda şahısların da 6 ay 6 bin kilometreye dahil olmasıyla birlikte bu bayilerin karaborsa, işte distrübütörün yayınladığı fiyatın üstünde elden para almayla araç satmaları tabii araç fiyatlarındaki balonu daha da artırmıştı. Tabii burada alınan tedbirler kapsamıyla birlikte geçen yıl 7. aydan sonra otomobil fiyatlarındaki o balon 12. aya, 1. aya kadar söndü." şeklinde konuştu.

Acıbadem, "Baktığımız zaman, geçen yıl fiyatlarla bu bir yılın fiyatları arasında tabii ki yüzde 20, 25 bir fiyatta gerileme var. Yani bu oran tamamen balon oranlıydı aslında. Otomobil fiyatları şu anda normal değerinde kesinlikle seyrediyor. Sıfırla ikinci elin arasındaki o makas arz talebin artmasıyla birlikte kesinlikle o makas kavuşacak. Yani fiyatlar kesinlikle yukarıya doğru ufak da olsa tırmanacak. Tabii bunu ilerleyen zamanda da döviz kuru gösterir. Döviz kurundaki artışlar mutlaka ki araç fiyatlarına yansıyacak" ifadelerine yer verdi.