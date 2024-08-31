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Haberler > Ekonomi > Araç alım satımında yeni dönem! Vatandaşa noter sürprizi, aynı ücreti iki kez ödeyebilirsiniz

Araç alım satımında yeni dönem! Vatandaşa noter sürprizi, aynı ücreti iki kez ödeyebilirsiniz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Araç alım satımında yeni dönem! Vatandaşa noter sürprizi, aynı ücreti iki kez ödeyebilirsiniz

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1 Eylül itibarıyla vekaletle yapılan araç alım satımında yeni bir düzenleme uygulamaya giriyor. Vekaletnamenin aslını yanına almayanlar bir ücret daha ödeyecek. Üstelik söz konusu vekalet e-imzalı olarak sistemde kayıtlı olsa da aslı yanınızda yoksa ikinci kez ücret ödemek durumunda kalacaksınız. İşte detaylar...

1 Eylül tarihinden itibaren vekaletle yapılacak araç satım ve tescil işlemlerinde yeni dönem başlıyor. Vekaletnamenin aslı yanında olmayanlar bir kez daha ücret ödemek zorunda kalacak. 

DİJİTAL ORTAMDA KAYITLI OLSA DA ASLI İSTENECEK 

Vekaletname e-imzalı olarak Noter Paylaşım Sistemi'ne (TNBBS) kayıtlı olsa bile aslı yanınızda yoksa bu ücreti tekrar ödemek zorundasınız. 

Araç alım satımında yeni dönem! Vatandaşa noter sürprizi, aynı ücreti iki kez ödeyebilirsiniz - 1. Resim

"İKİNCİ KEZ PARA ÖDEYECEĞİZ" 

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, konuyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Özpeynirci şunları söyledi: 

"2. kez vekâletname ücreti‼️

Türkiye Noterler Birliği, 1 Eylül'den itibaren vekâleten yapılacak araç alım, satım ve tescillerinde e-imzalı olarak Noter Paylaşım Sistemine (TNBBS) kayıtlı olsa bile vekâletname aslı yanında olmaması halinde sistemden çıkarttığı vekâletname örneğini tasdik ederek ücretlendirip, makbuz kestikten sonra araç alım satım ve tescil işlemlerini yapacak.

Yani hali hazırda sistem üzerine tanımlanmış vekâletnameye ikinci kez para ödeyeceğiz. 

Hani dijitalleşmiştik, hani herşey e-devlet üzerinden yapılıyordu. İlginç."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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