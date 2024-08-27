2. el otomobil satışında yeni dönem! Düzenlemenin artıları eksileri neler? 

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2. el otomobil satışına yetki belgesi, Güvenli Ödeme Sistemi zorunluluğu gibi bazı kurallar getirildi. Peki yeni uygulamanın artıları eksileri neler? Sektör temsilcileri yeni düzenlemeyi Turkiyegazetesi.com.tr'ye değerlendirdi. Yetki belgesi alım sürecinde ruhsat şartının kaldırılmasının kayıt dışı ticareti artıracağını belirten sektör temsilcileri, 6 ay ve 6 bin kilometre şartının da sektörde çifte standarda yol açtığını söyledi. İşte detaylar...

2. el otomobil satışı için yeni kurallar Resmi Gazete'de! Artık herkes ilan veremeyecek

2. el otomobil satışı için yeni kurallar Resmi Gazete'de! Artık herkes ilan veremeyecek

TÜRKİYE GAZETESİ/ÖZEL - Otomobil pazarında dengesiz fiyat politikasına neden olduğu için internet üzerinden ikinci el araç satışlarına düzenleme getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 2. el araç satışına ait kurallar belirlendi.

6 AY VE 6 BİN KİLOMETRE SINIRI

Karara göre, ikinci el araç satışında 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı ile bu araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 1 Ocak 2025 tarihine kadar yapılamayacak.

YETKİ BELGESİ ŞARTI

Yetki belgesi olmayanların ticari faaliyet kapsamında motorlu kara taşıtı pazarlama ve satışı yapamama kuralı da sürdürülecek. Bir yıl içerisinde üçten fazla ikinci el araç satışı ticari faaliyet olarak kabul edilecek.

Yetki belgesi almak için gerekli olan ruhsat şartı ise kaldırıldı. Artık ofisi olmayanlar da yetki belgesi alabilecek.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ZORUNLULUĞU

Sahte para kullanılması ihtimali, nakit ödeme zorluğu ve satış bedelinin ödenmemesi riskinin ortadan kaldırılması amacıyla, ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin herkes tarafından kullanılması zorunlu hale getirildi.

YENİ DÜZENLEMENİN ARTILARI EKSİLERİ NELER?

Peki yeni düzenlemenin artıları eksileri neler? Sektör temsilcileri görüşlerini Türkiyegazetesi.com.tr'ye paylaştı. Osmanoğlu Otomotiv Yöneticisi Ebubekir Alkılıç, düzenlemenin olumlu ve olumsuz yönlerini sıraladı. Alkılıç konu hakkında şunları söyledi:

"Öncelikle yapılan yeni düzenlemeyle ikinci el araç alış satışında yaşanılan sıkıntıların önüne geçmek ve daha sistematik bir yapı oluşturulmaya çalışılmıştır.

Yapılan düzenlemeyle;

Bireysel kullanıcı hariç tüm satıcılardan yetki belgesi istenecektir, yetki belgesi olmayan kişilerin al sat yapmasını engelleyeceği için olumlu.

Firmalar sattıkları ikinci el araçlara (8 yılı ve 160 bin km dolmamış) garanti verecekler, nihai kullanıcı için olumlu. Bu kuralın sadece firmalara uygulanması eksik, her satıcı sattığı malla alakalı sorumluluk almalı. Örneğin galerici müşteriden garantisiz aracı alıyor ama satarken müşteriye garanti veriyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil.

Ekspertizsiz satış olmayacak, bu alıcı içinde satıcı içinde çok iyi bir uygulama, biz zaten yıllardır bu şekilde araç alıp satıyoruz. Ekspertiz raporu olunca karşılıklı güvenden çok gerçekler üzerinden işlem yapılmış olacak.

Güvenli ödeme sistemine geçiliyor. Zaten hali hazırda kurumsal firmalar bireysel satışlarda bunu uyguluyor. Bu sayede parasal her türlü riskin önüne geçmiş olunacak. Uygulamada yaşanacak zorluklar, karışıklıklar biraz düşündürse de sürdürülebilir olursa çok güzel yöntem.

"İŞ YERİ OLMADAN AL SAT YAPANLARIN ÖNÜNÜ AÇACAK"

Ruhsatı olmayan firmalara yetki belgesi verilmiyordu. Ruhsat içinde aranan şartlar vardı, bu şarta uygun yer bulamayan arkadaşlarımız bu konuda bir düzeltme istiyordu. Şimdi yetki belgesi almak için ruhsat şartı kaldırıldı. İlk bakışta istenen yapılmış oldu gibi dursa da uzun vadede bu madde işyeri olmadan al sat yapanların önünü açacak. Bizlerin katlandığı ofis masraflarına katlanmadan ayakta al sat yapanlar çoğalacak. Kurumsal olma çabasıyla çıkılan yolda alınan yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum.

"6 AY VE 6 BİN KİLOMETRE UYGULAMASINDA ÇİFTE STANDART"

6 ay 6 bin km uygulaması stokçuluğun önüne geçmek için konmuştu. Uygulama maddesinde doğrudan ve dolaylı olarak satılamaz diyor. Bireysel olarak araç sahibi kendi aracını istediği kilometrede ve istediği sürede satabilirken firmalar müşteri adına bu aracın satışını gerçekleştiremiyor. Burada bir çifte standart var."

"KAYIT DIŞI TİCARETE OLUMSUZ BİR ETKİSİ OLMAYACAK"

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Hayrettin Ertemel' de konu hakkında şunları söyledi:

Yetki belgesi alım sürecinde iş yeri ruhsatlarında yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla, yetki belgesi temininde ruhsat şartının kaldırılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile ilgili olarak, tarafımıza, bu değişikliğin yetki belgesi talep ve temin sürecini kolaylaştıracağı, dolayısıyla kayıt dışı ticarete yasal zemin hazırlayacağı yönünde bazı görüşler iletilmiştir.

Alınan kararın yalnızca mevcut otomobil satıcılarına yönelik kolaylık sağladığını belirtmek isteriz. Yeni yetki belgesi taleplerinde vergi levhası ve fiziki is yeri gibi mevcut kriterler aynen geçerliliğini korumaktadır. Dolayısıyla, bu düzenlemenin kayıt dışı ticaret üzerinde olumsuz bir etki oluşturmayacak."