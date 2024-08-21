Otomobil alacaklar dikkat! İkinci elde fiyatlar artacak mı düşecek mi? Uzmanlardan kritik uyarı

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın otomobil piyasasıyla ilgili turkiyegazetesi.com.tr’ye önemli açıklamalarda bulundu. İkinci el pazarının yılın ilk 7 ayında %14,26 oranında düştüğüne dikkat çeken Yalçın, sıfır ve kullanılmış araçların arasında oluşan fiyat makasına dikkat çekerek; “İkinci el araçlara talep daha da zayıflatıyor” dedi. İşte detaylar...

ALİ ÇELİK'İN HABERİ -Geçtiğimiz hafta Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından açıklanan 2024 yılının ilk 7 aylık verilerine göre sıfır otomobil pazarı yüzde 3’lük artışla 536 bin 351 adede ulaştı. Geçen yıla göre aynı seyir hızını koruyan piyasaya göre ikinci el tarafında ise neredeyse yaprak kıpırdamıyor. Konuyla ilgili gazetemizin sorularını cevaplayan Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin ikinci el piyasasında yaşanan durgunluğun ve sıfır kilometre araç pazarındaki hareketliliğin, Türkiye otomotiv sektöründe önemli bir dengesizlik oluşturduğuna dikkat çekerek; “Temmuz ayında ikinci el pazarında %9,6’lık bir büyüme kaydedilse de, yılın ilk 7 ayında %14,26’lık bir daralma yaşandı. Bu daralma, ikinci el pazarının sıfır kilometre araçlardaki cazip kredi kampanyaları ve fiyat avantajları nedeniyle ciddi bir baskı altında olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

FİYAT MAKASI DARALIYOR!

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata’nın Genel Müdürlüğünü yürüten Yalçın, sıfır kilometre araçlarda süregelen kampanyalar ve düşük faiz oranlarının, tüketicileri sıfır araç alımına yönlendirdiğini dile getirdi.

Bu durumun, sıfır ve ikinci el araçlar arasındaki fiyat farkını daralttığını açıklayan Yalçın, şunları söyledi:

"Ancak bu fiyat makasının daralması, ikinci el araçlara olan talebi daha da zayıflatıyor çünkü tüketiciler, sıfır kilometre araç almanın daha avantajlı olduğunu düşünüyor. Önümüzdeki dönemde önemli beklentiler var ve bu dengenin ne zaman değişebileceği konusunda birkaç faktör belirleyici olacak.

1’incisi sıfır kilometre araç kampanyalarının sona ermesi: Sıfır kilometre araçlardaki cazip kampanyalar yıl sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor. Bu kampanyalar sona erdiğinde, ikinci el araçlara olan talep bir miktar artabilir, ancak bu artışın hızla gerçekleşmesi beklenmemeli.

2’ncisi faiz oranları: İkinci el araç kredi faiz oranları halen yüksek seviyelerde. Eğer bu oranlarda bir düşüş gerçekleşirse, ikinci el pazarında bir canlanma olabilir. Ancak, mevcut ekonomik koşullar ve yüksek enflasyon, faizlerin kısa vadede düşmesini zorlaştırıyor.

Sıfır kilometre araç satışlarında ciddi bir düşüş olmadığı sürece, ikinci el araç pazarındaki durgunluk devam edebilir. Bu durum, gerçek kullanıcılar için alım ve satım kararlarını daha zor hale getirebilir. Alım yapmak isteyenler için sıfır kilometre araçların cazibesi artarken, satıcılar ikinci el araçlarını daha düşük fiyatlara satmak zorunda kalabilir. Gelecek dönemde, özellikle 2024 yılı sonu itibarıyla ikinci el piyasasında sınırlı bir toparlanma beklenebilir, ancak bu toparlanmanın hızı ve etkisi, yukarıda belirtilen faktörlere bağlı olarak şekillenecektir. Kapsamlı bir değerlendirme yapacak olursak, piyasadaki bu dengesizlik uzun vadede sıfır kilometre araçlara talep kaydırabilir ve ikinci el pazarını daha da zora sokabilir. Gerçek kullanıcılar için alım-satım kararlarında dikkatli olmaları gereken bir dönem olacak"