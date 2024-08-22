Resmi Gazete'de yayınlandı! Tarlası olanlar dikkat

Binlerce dönüm boş arsa ve tarla atıl vaziyette duruyor. Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti, iki sene üzerine konut yapılmayan tarım arazileri tarım yapacak kişilere kiralanacak. İlgili karar Resmi Gazete'de de yayınlandı,işte detaylar...

Konut satışlarındaki düşüş sürüyor. Ev fiyatlarını yüksek bulan alıcılar, yatırımlarını arsa veya tarlalardan yana kullanıyor. 2023 yılında gayrimenkul dışı alımlar tarihî rekor kırdı.

GELECEĞE YATIRIM DİYE BOŞ DURUYOR

Özellikle 1 milyon ile 3 milyon lira arasındaki imarlı arsalar, 500 bin lira ile 900 bin lira arasındaki tarlalara ilgi oldukça arttı. Ancak alıcılar ‘geleceğe yatırım’ mantığıyla baktıkları bu topraklara bir işlem yapmadan uzun yıllar bekletiyor Bu da hem arsa ihtiyacı olan konut sektörü için hem de tarım sektörüne zarar veriyor. Binlerce dönüm boş arsa ve tarla atıl vaziyette duruyor. Tarım ve Orman Bakanlığı konu ile ilgili harekete geçti. 2 seneden fazla boş duran arazilerin devlet tarafından tarım yapacaklara kiralanmasına karar verildi.

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REMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Bakanlık tarafından hazırlanan İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait ve üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerinin, Bakanlıkça tarımsal amaçlı sezonluk olarak kiraya verilmesine ilişkin iş ve işlemleri kapsıyor.

Üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla Bakanlıkça sezonluk olarak kiraya verilecek.

Kiraya verilecek arazilerin tespiti amacıyla il veya ilçe müdürlüğü bünyesinde Arazi Tespit Komisyonu oluşturulacak. Arazi Tespit Komisyonu il müdürlüğünde il müdür yardımcısı veya şube müdürü, ilçe müdürlüğünde ilçe müdürü başkanlığında toplanacak. Komisyon, başkan dahil toplam beş asil iki yedek üyeden oluşacak.