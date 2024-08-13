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Tarla sahipleri aracıların rakamı duydu, 600 ton ürünü bedava dağıttı! Duyan koşup çuval çuval aldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tarla sahipleri aracıların rakamı duydu, 600 ton ürünü bedava dağıttı! Duyan koşup çuval çuval aldı

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'da üç ortak tarlalarına ektikleri kavun ve karpuza 1.5 milyon lira masraf etti. Alıcıların 100 ila 300 bin lira rakam vermesi üzerine ortaklar 600 ton ürünü halka ücretsiz dağıttı. 

Tarlayla market arasındaki fark hem üreticiyi hem vatandaşı bezdirdi. Aracıların fırsatçılığından Manisa'daki üç üretici de nasibini aldı. 

Salihli’nin Yılmaz Mahallesi’ndeki 220 dönüm alana Ahmet Akbaş, Metin Akbaş ve Eyüp Çakar tarafından ortaklaşa kavun ve karpuz ekildi. Yaklaşık1.5 milyon lira masraf eden üç ortak, kavun ve karpuzların hasat vakti gelince durumu alıcılara iletti.

ARAÇLARLA GELDİLER 

Tarlaya gelen alıcılar, 100 ila 300 bin lira arasında rakam verince üç ortak ürünlerini bu fiyata satmak yerine halka ücretsiz dağıtma kararı verdi.

Tarla sahipleri aracıların rakamı duydu, 600 ton ürünü bedava dağıttı! Duyan koşup çuval çuval aldı - 1. Resim

Üç ortak, sosyal medya hesaplarından tarladaki kavun ve karpuzların bedava olduğunu, hasat etmek isteyenlerin tarlaya gelerek ürünleri hasat edebileceği duyurdu. Yapılan duyurunun ardından vatandaşlar tarlaya akın etti.

Kimi vatandaş traktörü, kimisi motosikleti, kimisi aracı ile tarlaya gelip ürünleri toplayarak aldı. Kavun ve karpuzları vatandaşlar çuvallarla, ellerindeki poşetlerle ya da koltuk altında taşıdı.

Tarla sahipleri aracıların rakamı duydu, 600 ton ürünü bedava dağıttı! Duyan koşup çuval çuval aldı - 2. Resim

"TEKLİFLER AĞRIMIZA GİTTİ"

Vatandaşın kavun ve karpuzları tarladan hasat etmelerinden mutlu olduğunu ifade eden arazi ortaklarından Ahmet Akbaş, “Burası 220 dönümlük bir arazi. Bunun yaklaşık 65 dönümüne kavun, geri kalan kısmına da karpuz ektik. Kavun ve karpuzların bize maliyeti ise yaklaşık 1,5 milyon lira oldu.

Tarla sahipleri aracıların rakamı duydu, 600 ton ürünü bedava dağıttı! Duyan koşup çuval çuval aldı - 3. Resim

Hasat vakti gelince alıcılardan talepler gelmeye başladı. Tarlaya gelenler, pazarlık yapanlar oldu. Ama hepsi 100-200-300 bin gibi komik rakamlarla gelince bizde 1,5 milyona mal ettiğimiz bir ürünü talep ettikleri rakamlarla satmak ağırımıza gitti.

Tarla sahipleri aracıların rakamı duydu, 600 ton ürünü bedava dağıttı! Duyan koşup çuval çuval aldı - 4. Resim

Emek vererek yetiştirdiğimiz ürünü bu fiyata satmak yerine vatandaşımıza dağıtmak istedik. Sosyal medya hesaplarımızdan ‘Ücretsiz gelip toplayabilirsiniz’ diye paylaşım yapınca vatandaşlarımız hasat için tarlaya akın etti. Tarlaya akın eden vatandaşlarımız hasat ettikleri kavun ve karpuzları evlerine götürdüler. Bizim beklentimiz 300-350 ton iken, dünden beri gördük ki tarlada 600 tonun üzerinde kavun varmış” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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