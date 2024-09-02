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Bakan duyurdu! İhracatta cumhuriyet tarihi rekoru

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan duyurdu! İhracatta cumhuriyet tarihi rekoru

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ağustos ayında ihracatta rekor kırıldığını belirten Bakan Bolat, "Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Ağustos ayı ihracatı yüzde 2,4 artışla 22,1 milyar dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisine ilişkin önemli bir veriyi açıkladı. Ağustos ayı dış ticaret rakamlarını paylaşan Bakan Bolat, ihracatta cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını duyurdu. 

"SON 13 AYIN 9 AYINDA AYLIK REKORLAR KIRILDI" 

Bakan Bolat, "Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Ağustos ayı ihracatını elde ettik. Ağustos ayı ihracatı yüzde 2,4 artışla 22,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rekorla birlikte son 13 ayın 9 ayında ihracatımız aylık rekorlar kırdı." dedi. 

"SON 34 AYIN EN DÜŞÜK DIŞ TİCARET AÇIĞI" 

Bakan Bolat sözlerine şöyle devam etti: "262 milyar dolar yıllık mal ihracatı gerçekleşti bu son 1 yılda ihracatın 8,9 milyar dolar artış anlamına geliyor. Değer itibarıyla 8.9 yani 9 milyar dolarlık net artış sağlamış oldu. Dış ticaret açığındaki azalma devam ediyor. Son 34 ayın en düşük dış ticaret açığı Ağustos'ta gerçekleşti, 4.9 milyar dolar ile. 34 ay önce daha düşüktü.

"İTHALAT AZALMAYA DEVAM EDİYOR" 

İthalatta azalma trendi devam ediyor, ithalat Ağustos'ta 27 milyar dolar geriledi, yüzde 10,8'lik gerileme söz konusu, değer olarak 3,3 milyar dolar azaldı. Dış ticaretteki azalma devam ediyor, Ağustos'ta %43,4 oranında dış ticaret açığı azaldı, son 34 ayın en düşük ticaret açığı gerçekleşti ve 4,9 milyar dolara düştü.

"1 YILDA DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ 78.6 MİLYAR DOLAR GERİLEDİ" 

Ocak-Ağustos'ta ithalat geçen yılın aynı döneminde 247 milyar dolarken bu yıl 225,7 milyar dolara geriledi. Dış ticaret dengesi gerçekten iyileşiyor ve son 1 yılda dış ticaret açığımız 78.6 milyar dolar geriledi. Bir yıl önce aynı rakam yıllıkta 118.6 mliyar dolardı. Son bir yılda dış ticaret açığımızda 40 milyar dolar gerileme sağlandı."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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