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Türkiye ekonomisinin 2. çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye ekonomisinin 2. çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisi istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. İlk çeyrekte yüzde 5,7 büyüyen Türkiye ekonomisi 2024'ün 2. çeyreğinde ise yüzde 2.5 oranında büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin 2. çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre ekonomi 2. çeyrekte (nisan-haziran) yüzde 2.5 oranında büyüdü. Ocak-mart dönemini kapsayan ilk çeyrek büyümesi ise yüzde 5.7 olarak gerçekleşmişti. 

DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ İKİNCİ ÇEYREKTE %7,4 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; diğer hizmet faaliyetleri %7,4, inşaat %6,5, tarım sektörü ile gayrimenkul faaliyetleri %3,7, bilgi ve iletişim faaliyetleri ile finans ve sigorta faaliyetleri %3,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,2, hizmetler %2,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %0,6 arttı. Sanayi sektörü ise %1,8 azaldı.

Türkiye ekonomisinin 2. çeyrek büyüme rakamları açıklandı - 1. Resim

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,8 arttı.

Türkiye ekonomisinin 2. çeyrek büyüme rakamları açıklandı - 2. Resim

GSYH İKİNCİ ÇEYREKTE CARİ FİYATLARLA 9 TRİLYON 949 MİLYAR 792 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %78,6 artarak 9 trilyon 949 milyar 792 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 308 milyar 158 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI %1,6 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %1,6 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %0,7, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %0,5 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI %0,04 ARTARKEN İTHALATI %5,7 AZALDI

Mal ve hizmet ihracatı, 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %0,04 artarken ithalatı %5,7 azaldı.

Türkiye ekonomisinin 2. çeyrek büyüme rakamları açıklandı - 3. Resim

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ %112,4 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %112,4 arttı. Net işletme artığı/karma gelir %47,7 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %40,8 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde %33,8 iken, bu oran 2024 yılında %40,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %44,6 iken %37,4 oldu.

Türkiye ekonomisinin 2. çeyrek büyüme rakamları açıklandı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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