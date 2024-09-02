Yükseliş habercisi mi? Bitcoin madencilerinden kritik sinyal

Bitcoin’de son dakika! Ağustosta %10 değer kaybeden Bitcoin, hafta sonu işlemlerinde de 58 bin doların altına geriledi. Öte yandan madencilerin arz/gelir düzeyini ölçen ve Puell Endeksi olarak bilinen gösterge 0,6 sınırına gerileyerek ‘aşırı satış’ bölgesine yaklaştı. BTC, 73 bin doları aştığında bu endeks 2,40’ı görmüştü. Puell Endeksinin, geçmişte 0,5 seviyesine yaklaştığı her dönemin ardından, Bitcoin’de de yukarı yönlü hareketlilikler gözlemlendi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin, eylül ayına zayıf başlıyor. ABD Merkez Bankasından (FED) faiz indirimlerinin yaklaşması ve bu ay Rusya’nın BTC’yi bir ödeme aracı olarak kullanmaya başlaması gibi katalizörlere rağmen Bitcoin, hafta sonu işlemlerinde %2 geriledi.

2 EYLÜL 2024 BITCOIN FİYATI

Küresel borsalarda 2 Eylül Bitcoin fiyatı 57 bin 750 dolara yakın seyrediyor. Kısa vadede 56 bin 500 destek ve 62 bin dolar direnç olarak takip ediliyor. BTC fiyatı ağustos ayında %10 değer kaybetti. Yıl başından itibaren bakıldığında ise Bitcoin fiyatı %36 oranında yükselişe işaret ediyor.

FED BEKLENTİSİ YANSIR MI?

Analistler, 18 Eylül’de FED’in faiz indirimi yaklaştıkça, Bitcoin’de de yukarı yönlü hareketliliğin destek bulabileceğini belirterek, “Doların maliyetinin gerilemesi, kriptolar gibi riskli varlıklarda alım iştahını yükseltebilir. ABD’den daha zayıf ekonomik veriler, BTC’ye pozitif yansıyabilir” diye konuşuyor.

PUELL ENDEKSİNE DİKKAT

Bu arada Bitcoin’de madencilerin arz/gelir düzeyini ölçen ve Puell Endeksi olarak bilinen indikatörden, dikkat çeken sinyaller geliyor. BTC, bu yıl mart ayında 73 bin dolar seviyesini geçtiğinde, Puell Endeksi 2,40’ı görmüştü. Bugün bu endeks 0,6 sınırına kadar gerileyerek “aşırı satış” baskısına işaret etti.

MADENCİ SATIŞI DURABİLİR!

Madencilerin geçmişte, Puell Endeksi 0,50 seviyesine yaklaştıkça BTC satışlarını durdurduğu ve ardından belli bir süre sonra piyasanın da alıma yöneldiği gözlemleniyor. Puell Endkesi, son olarak 2023 başlarında 0,65 seviyelerini görmüştü. O tarihlerde BTC fiyatı da 20 bin dolara yakın seyrediyordu.

‘SOĞUK CÜZDAN’ SİNYALİ

Öte yandan geçen hafta, piyasadaki BTC sayısının 2024’ün en düşük seviyesine kadar gerilediği de görülmüştü. Yatırımcıların, uzun vadeli yükseliş beklentisi sebebiyle BTC’leri soğuk cüzdanlara taşıdığı ve bu sebeple de satış baskısının azalabileceği ifade edilmişti.