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ABD ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü

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ABD ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü

Ekonomi Haberleri

ABD ekonomisi nisan-haziran dönemini kapsayan 2. çeyrekte yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Piyasa beklentisi büyümenin yüzde 2,8 olarak gerçekleşeceği yönündeydi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Nisan-Haziran 2024 dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ikinci okuma verilerini açıkladı. Buna göre ABD ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 3 büyüdü. 

PİYASA BEKLENTİSİNİ AŞTI 

Büyüme piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Piyasada genel beklenti ABD ekonomisinin yüzde 2,8 büyüyeceği yönündeydi. Ülkenin GSYH verisine ilişkin yayımlanan öncü verilerde ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 2,8 büyüdüğü kaydedilmişti.

KİŞİŞEL VE TÜKETİCİ HARCAMALARI

Öte yandan, ekonominin ana büyüme motoru olan kişisel harcamalar, önceki yüzde 2,3 tahminine kıyasla yüzde 2,9'a yükseldi.

Tüketici harcamalarındaki yukarı yönlü revizyon ise hem mal hem de hizmet alımlarındaki daha güçlü ilerlemeleri yansıttı. Buna göre tüketici harcamaları yüzde 2,3'ten yüzde 2,9'a yükseldi.

ABD'de çekirdek PCE ikinci çeyrekte beklentinin altında yüzde 2,8 arttı. İlk okuma yüzde 2,9’luk bir artışa işaret ediyordu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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