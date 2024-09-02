Altın fiyatı yükselecek mi? Zirvede patinaj…

Altın fiyatlarında son dakika! 2 Eylül 2024 gram altın fiyatı 2736 TL ve ons altın fiyatı 2497 dolardan yeni haftaya başlıyor. Fiyatlarda geçen haftaya göre sınırlı da olsa gerileme dikkat çekiyor. Bu hafta ABD’den gelecek istihdam rakamları, FED’in faiz indirimi miktarını da netleştirecek. Buna bağlı olarak altın fiyatları daha net yön bulacak. Ons altında 2470 dolar ve gram altında 2700 TL kritik destek seviyeleri olarak dikkatle takip ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Son ayların getiri şampiyonu altın, eylül ayına da yeni umutlarla başlıyor. Gram altın geçen hafta 2786 TL ve ons altın da önceki hafta 2532 dolarla zirve seviyelerini test etmişti. Son bir haftada zirveye yakın seviyelerde bekleyen altın, eylül ayına da sınırlı düşüşle başlıyor.

2 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN

Serbest piyasada işlem gören 2 Eylül 2024 gram altın fiyatı 2736 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 2772-2812 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 589 TL, yarım altın 9 bin 169 TL ve tam altın da 18 bin 281 TL’den satılıyor.

2 EYLÜL ONS ALTIN

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2497 dolardan devam ediyor. Onsta psikolojik 2500 dolar desteğinin altına sarkmalar dikkat çekiyor. Dolar endeksi (DXY) 101,70’e yükselirken, ABD 2 yıllık tahvil faizi %3,90’da stabil seyrediyor. DXY’de yükseliş, ons altın fiyatlarında bir miktar baskı oluşturuyor.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Altın fiyatlarında geçen hafta kapanış seviyelerine göre bir miktar geri çekilme yaşanırken; ons için 2470 dolar destek ve 2530 dolar direnç olarak öne çıkıyor. Gram altın tarafında ise 2700 TL desteğinin korunması önemsenirken; yukarıda 2765 TL direnç olarak takip ediliyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Ons altın fiyatları ve dolardaki hareketler için kritik öneme sahip ABD Merkez Bankasının faiz kararı, 18 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak. CME FED Watch anketinin bu hafta başındaki sonuçlarına göre; FED’in çeyrek puanlık indirimi %69 oranında fiyatlanıyor. Yarım puanlık indirim beklentileri ise zayıfladı.

ABD VERİLERİNE DİKKAT!

Geçen hafta açıklanan ABD ikinci çeyrek büyüme rakamı 2,8 beklentiye karşılık, 3,0 olarak gerçekleşti. Bu gelişme üzerine, yarım puanlık faiz indirimi öngörüleri azaldı. Bu hafta çarşamba günü ABD Özel Sektör istihdamı, perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve cuma günü de ABD tarım dışı istihdam rakamlarının seyri, FED’in faiz politikası için dikkatle takip edilecek.