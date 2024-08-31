Yıllık cirosu 10 milyar doların üzerinde! Bir Çinli şirket daha Türkiye'ye yatırım yapacak

Elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin ardından Çinli başka bir firma daha Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı. Yıllık cirosu 10 milyar doların üzerinde olan dev şirket, yatırım için iki ilimizi gündemine aldı.

Çin şirketleri son dönemde yatırım için yönünü Türkiye’ye çevirdi. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapma kararı alan elektrikli araç üreticisi BYD'nin ardından bir Çinli firma daha yatırım için Türkiye'yi seçti.

Elektrik, elektronik ve yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Wetown Electrıc Group, Türkiye'ye yatırım yapmak için harekete geçti. Fizibilite çalışmaları kapsamında şirketin üst yöneticileri Türkiye’ye gelerek görüşmeler yaptı. Yatırım için Denizli’yi de gündemine alan şirketin Elektrik Grup Başkanı Jiang Wengong, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu’nu ziyaret etti.

DEV ŞİRKETLERİN STRATEJİK ORTAĞI

Çin’de enerji dağıtım işlerini ve yeni enerji alanında faaliyet gösteren, 40’dan fazla ülkeye ihracat yapıp, projeler üstlenen Wetown Electric, müşterilerine yüksek kaliteli ürünler, çözümler sunuyor. Çin’in Tanınmış Ticari Markasını belgesine sahip şirketin yıllık cirosunun 10 milyar doların üzerinde olduğu öğrenildi. Resmi internet sitesinde ABB, Westinghouse ve Schneider'in küresel stratejik ortağı olduğu belirtilen Çinli şirketin ürünleri Pekin Olimpiyat Kuş Yuvası, Şangay Dünya Fuarı, Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü ve Pekin Yeni Havaalanı gibi klasik projelerde kullanıldığı ifade ediliyor.

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YATIRIM İÇİN 2 İL ÖNE ÇIKIYOR

Ekonomim'de yer alan habere göre, Türkiye’ye yatırım yapmayı planlayan şirketin Adana’nın yanı sıra Denizli’yi de gündemine aldığı öğrenildi. Wetown Electrıc Group CO yetkilileri, Türkiye’de yapmayı hedefledikleri yatırım planlarını görüşmek üzere Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede, Wetown Electrıc Group Başkanı Jiang Wengong, Wetown Electrıc Group Satış Direktörü Mu Yan, China Tusoft Technology Company Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Kızılöz, Tusoft Technology Company Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İyigün, Tusoft Technology Company Genel Müdür Huzeyfe Benli, DSO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Tillem hazır bulundu.

KASAPOĞLU'NDAN BİLGİLER ALDI

Görüşmede enerji sektörüne ilginin artması nedeniyle sektörün giderek büyüdüğüne dikkat çekildi, Türkiye ve Denizli’deki yatırım imkanları değerlendirildi, ilgili sektörler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Wetown Electrıc Group Başkanı Jiang Wengong, Çin dışındaki büyüme stratejisi ve hedeflerinden söz ederken; DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli'deki Organize Sanayi Bölgeleri, yatırım imkanları, ihracatı, yurt dışı pazarları, Çin ile olan ticari ilişkileri konusunda bilgi verdi.

Yatırım ve güçlü iş birliği kanallarının kurulması adına gerçekleştirdikleri nazik ziyaretleri için Çinli firmanın yöneticilerine teşekkür eden Başkan Kasapoğlu, Denizli sanayisinin güçlenmesi gelişmesi ve yeni yatırım alanlarının oluşturulması adına çalışmalara devam edeceklerini kaydetti, şirketin yatırım için Denizli’yi tercih etmesi için görüşmeleri sürdüreceklerini ifade etti.