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Haberler > Ekonomi > 3 kez aynı hatayı yaptılar! Ünlü zincir marketin şubesi mühürlendi

3 kez aynı hatayı yaptılar! Ünlü zincir marketin şubesi mühürlendi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin ünlü zincir marketinin Gaziantep'te bulunan bir şubesi, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satılması nedeniyle kapatıldı. 3 ayrı denetimde de SKT'si geçmiş ürünler rafta satılmaya devam edilince ekipler mührü bastı. 

Şahinbey Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri halk sağlığı için iş yerlerindeki denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bir zincir marketin şubesinde farklı tarihlerdeki denetimlerde 3 kez son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı tespit edildi. Yapılan işlemler sonrasında zincir marketin şubesi encümen kararıyla kapatıldı.

"HALK SAĞLIĞI İLE OYNANMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığını tehdit eden durumlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için bu tür denetimlere ağırlık veriyoruz. Zabıta ekiplerimiz her zaman olduğu gibi ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Zabıta ekiplerimizle yaptığımız denetimler sonrasında daha öncede son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen zincir market şubelerinin birini encümen kararı ile kapattık. Halkın sağlığı ile oynanmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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