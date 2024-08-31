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Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Esnaftan kritik çağrı, taksit sınırı...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Esnaftan kritik çağrı, taksit sınırı...

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartı kullananları yakından ilgilendiren bir çağrı yaptı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, enflasyonun her sektörü olduğu gibi düğün ve evlilikle ilgili sektörleri de olumsuz etkilediğini bildirdi.

"KREDİ KARTI TAKSİT TUTARI BİRAZ ESNETİLMELİ"

Düğün organizasyonları, gelinlik ve damatlık ücretleri, takı maliyetleri, salon kirası gibi kalemlerde yaşanan artışa işaret eden Palandöken, "Düğün sektörü, 230 kalemi ilgilendiren bir sektör. Netice itibarıyla bunların hepsinde duraklama var ve ekonomiye büyük bir kayıp oluyor. Bizim talebimiz kredi kartlarındaki taksit tutarı biraz esnetilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Esnaftan kritik çağrı, taksit sınırı... - 1. Resim

"KREDİ KARTI TAKSİT SINIRI KALDIRILMALI" 

Evlilik sürecindeki alış verişlerde kredi ve kredi kartına ihtiyaç duyulduğunu belirten Palandöken, "Kredi kartına konulan taksit sınırlandırılması ivedilikle kaldırılmalı. Bu sadece evlenmek üzere olan çiftler için değil, tüm vatandaşlar için de olumlu bir etki oluşturur. Kredi kartına konulan taksit sınırlarının kaldırılması ekonomiye hareket kazandırır, piyasaları canlandırır ve işsizliğin azalmasıyla istihdamın artmasıyla devletin vergi ve SGK gelirleri artar." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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