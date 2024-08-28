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Düğün hazırlıkları başladı! İrem Helvacıoğlu evleniyor

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Düğün hazırlıkları başladı! İrem Helvacıoğlu evleniyor

Magazin Haberleri

‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisindeki rolüyle adından söz ettiren İrem Helvacıoğlu sevgilisi Ural Kaspar ile evlenme kararı aldı. İddiaya göre çift ekim ya da kasım ayı gibi nikah masasına oturmayı planlıyor.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Güneşin Kızları, Sen Anlat Karadeniz, Annenin Sırrıdır Çocuk gibi birçok dizide rol almıştı. atv'nin yeni dizisi Karadut ile tekrar setlere dönen İrem Helvacıoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geldi.

Düğün hazırlıkları başladı! İrem Helvacıoğlu evleniyor - 1. Resim

Sabah'ta yer alan habere göre; aşklarına ikinci bir şans daha tanıyan İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, bu kez evlilik kararı aldı.

Düğün hazırlıkları başladı! İrem Helvacıoğlu evleniyor - 2. Resim

Çiftin ekim ya da kasım ayı gibi nikah masasına oturmayı planladığı iddia edildi. Helvacıoğlu ve Kaspar mutlu haberi yakın çevreleriyle paylaşıp düğün hazırlıklarına başladı.

Düğün hazırlıkları başladı! İrem Helvacıoğlu evleniyor - 3. Resim

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

2 Şubat 1990 Almanya doğumlu güzel oyuncu, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı diziyle ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra ise 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl, 2013-2014 yıllarında Kurtlar Vadisi, 2015-2016 yıllarında Güneşin Kızları, 2016-2017 yılları arasında No: 309 adlı dizide rol aldı.

Düğün hazırlıkları başladı! İrem Helvacıoğlu evleniyor - 4. Resim

2019 yılında oynadığı Sen Anlat Karadeniz’deki Nefes karakteriyle adından söz ettirdi. Son olarak ise Yürek Çıkmazı dizisinde Alp Navruz ile başrolü paylaştı.

Düzenleyen:  - Magazin
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