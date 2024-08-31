Listede sürprizler var! Ağustosta en fazla hangi yatırım kazandırdı?

Gram altın ağustosta %5,13 artışla 2743 TL’ye yükseldi. Böylece bu ay en fazla getiriyi gram altın yatırımcısı yakaladı. Euro %4,5 primle sürpriz yaptı ve ikinci sırada yer aldı. TL mevduat yatırımcısı %4 ile üçüncü oldu. Dolarda bekleyenler %2,63 prim elde etti. BİST 100 endeksi %7,56 geriledi ve borsa yatırımcısının kaybettiği bir ay geride kaldı. Eylülün ilk haftasında 2. çeyrek büyüme ve ağustos ayı enflasyon verileri ile Fitch değerlendirmesi takip edilecek.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda ağustos ayı oldukça hareketli fiyatlamalarla geride kalıyor. Küresel gelişmelere bakıldığında; 5 Ağustos’ta Japonya merkezli yaşanan ‘kara pazartesi’ şoku, bu aya damgasını vurdu. ABD’de, eylül ayında ilk faiz indirimi kesinleşti. Avrupa ekonomilerinde ise “soğuma” hız kazanırken, EUR/USD paritesi bu ay 1,12’ye yaklaşarak son 1 yılın zirvesine yöneldi.

İÇERİDE NELER OLDU?

İç piyasalarda ise Merkez Bankası politika faiz oranını %50’de sabit bıraktı. Erken bir faiz indirimi mesajı da vermedi. “Sıkı para politikası” vurgusu sürerken, büyüme göstergesi olabilecek makroekonomik verilerde yavaşlama sinyalleri devam etti. Altın ve döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlilik izlenirken; ilk defa bir borsa şirketinin konkordato ilan etmesi, piyasalarda dikkatle takip ediliyor.

GRAM ALTIN ZİRVEDE

Ağustos ayında yatırım araçlarının performanslarına bakıldığında ise gram altın %5,13 getiri ile zirvede yer aldı. Geçen ay 2609 TL’den kapanan serbest piyasada gram altın fiyatı, ağustosu 2743 TL’den tamamlayarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. FED’in faiz indirimi ve jeopolitik risklerle birlikte ons altının da 2500 doları aşması, gram altındaki yükselişin ana katalizörü olarak öne çıktı.

EURO İKİNCİ SIRADA

Ağustosta getiride ikinci sırada Euro yer aldı. 36,02 TL’den temmuz ayını tamamlayan Euro, ağustosta %4,5 yükseldi ve 37,65 TL’den kapanış gerçekleştirdi. Avrupa İstatistik Ofisi tarafından açıklanan son verilere göre, Euro Bölgesi'nde öncü enflasyon, ağustosta yıllık bazda %2,2 olarak gerçekleşti. Geçen ay bölgede enflasyon %2,6 olmuştu. Avrupa Merkez Bankasından eylülde faiz indirimi bekleniyor.

TL MEVDUAT ÜÇÜNCÜ

Ağustos ayında bankalar tarafından sunulan mevduat faizi oranı, yıllık bazda ortalama %48 civarında gerçekleşti. Böylece aylık getiri brüt %4 oldu. Son dönemde TL mevduat faizlerinde düşüş yaşanıyordu. Buna karşılık, merkez bankası tarafından geçen hafta alınan ek sıkılaşma tedbirlerinin etkisiyle birlikte mevduat faizlerinde de bir miktar yükseliş beklentisi oluştu.

DOLAR DÖRDÜNCÜ SIRADA

Özellikle yerel seçimlerin ardından aylardır yatay seyreden dolar fiyatı ağustosta dikkat çeken bir yükseliş kaydetti. Dolar, temmuzda 33,18 TL’den kapanmıştı. 31 Ağustos 2024 dolar fiyatı 34,07 TL’de bulunuyor. Böylece dolarda aylık getiri %2,68 oldu. KKM hesaplarından dövize geçiş, hızlı gerçekleşen ‘carry trade’ işlemleri ve beklentilerde bir miktar bozulma, kurdaki yükselişte etkili oldu.

BORSA KAYBETTİRDİ

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi ağustosta %7,56 oranında gerileyerek yatırımcısını üzdü. Temmuzda 10.638’den kapanan BİST 100 endeksi, ay içinde en düşük 9523 seviyesini test etti. Son kapanış ise 9833 puandan gerçekleşti. Gelecek hafta cuma günü Fitch’ten not artışı beklentisiyle birlikte borsada da pozitif seyir bekleniyor. BİST 100’de kısa vadede 9700 destek, 10.200 direnç olarak öne çıkıyor.