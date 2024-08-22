Gram altın yatırımcılarının mağduriyeti sona eriyor! İslam Memiş müjdeyi duyurdu

Gram altın yatırımcılarının bankalardaki makas farkı nedeniyle yaşadıkları mağduriyet sona eriyor. Finans Uzmanı İslam Memiş, "serbest piyasa üzerine müjdemin olduğunu ifade etmiştim" diyerek, artık Kapalıçarşı'dan alımlarını 7/24 altın alınabileceğini duyurdu.

Piyasalarda rekor üzerine rekor kıran gram altında yeni bir gelişme yaşandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların merakla beklediği haberi açıkladı.

Altın yatırımcısı vatandaşların bankalardaki ciddi makas farkı nedeniyle mağdur kaldıklarını belirten Memiş, artık Kapalıçarşı'dan 7/24 altın alımı yapılabileceğini şu sözlerle açıkladı:

"ALTIN ÇAĞI YAŞANIYOR"

"2024'te altın altın çağını yaşayacak demiştim. Tamam demeden devam. Altın ve gümüş tarafındaki sloganımız tamam demeden devam.

Artık bu cümleyi kullanacağım. 3000-3500 lira aralığında bir beklentim var gram altında, bu devam ediyor.

"ALIMLARINI 7/24 YAPABİLECEKLER"

Birçok arkadaşımız bankaya gidiyor, 1000 dolarlık makas aralığı görüyorlar. Parite yaptırmıyorlar size. Son bir yıldır bir çalışma olduğunu, serbest piyasa üzerine müjdemin olduğunu ifade etmiştim.

Artık arkadaşlarımız Kapalıçarşı'dan alımlarını 7/24 yapabilecekler. O fiyatlardan alım satım yapabileceksiniz. İstanbul Altın Rafinerisi platforma kurdu. Detayları her gün anlatacağım."