Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı! Yaralılar var

Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisinde silahla ateş açıldı. İlk belirlemelere göre saldırıda 5 kişi yaralandı.

Yedikleri ürün sonları oldu! Çok sayıda kişi hastanelik oldu, 9 kişi zehirlenerek öldü

Yedikleri ürün sonları oldu! Çok sayıda kişi hastanelik oldu, 9 kişi zehirlenerek öldü

İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Hastanenin acil bölümünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Meydana gelen saldırıda 1 hastane jandarması, 1 hastane polisi, 1 güvenlik görevlisi ve 2 hasta yakını yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Saldırıda hastane binası ve bir ambulans da zarar gördü.

Çok sayıda gözaltının olduğu olayda, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.