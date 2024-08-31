Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı! Yaralılar var
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı
Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisinde silahla ateş açıldı. İlk belirlemelere göre saldırıda 5 kişi yaralandı.
İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Hastanenin acil bölümünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Meydana gelen saldırıda 1 hastane jandarması, 1 hastane polisi, 1 güvenlik görevlisi ve 2 hasta yakını yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Saldırıda hastane binası ve bir ambulans da zarar gördü.
Çok sayıda gözaltının olduğu olayda, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı