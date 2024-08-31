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Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı! Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı! Yaralılar var

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı

Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisinde silahla ateş açıldı. İlk belirlemelere göre saldırıda 5 kişi yaralandı.

İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Hastanenin acil bölümünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Meydana gelen saldırıda 1 hastane jandarması, 1 hastane polisi, 1 güvenlik görevlisi ve 2 hasta yakını yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı! Yaralılar var - 1. Resim

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Saldırıda hastane binası ve bir ambulans da zarar gördü.

Çok sayıda gözaltının olduğu olayda, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı! Yaralılar var - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı
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