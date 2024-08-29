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Yedikleri ürün sonları oldu! Çok sayıda kişi hastanelik oldu, 9 kişi zehirlenerek öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yedikleri ürün sonları oldu! Çok sayıda kişi hastanelik oldu, 9 kişi zehirlenerek öldü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de şarküteri ürününden "listeria" bakterisi bulaşan 57 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altındaki 9 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti.

CNN'in haberine göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) resmi sitesinden yapılan açıklamada, ABD merkezli Boar's Head firmasına ait şarküteri ürünlerini tüketen 57'den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Mayıstan bu yana Boar's Head firmasına ait dilimlenmiş şarküteri ürünlerinden yiyen 9 kişinin listeria bakterisinin bulaşmasına bağlı gıda zehirlenmesinden hayatını kaybettiği belirtildi. Vaka sayısının şu ana kadar bildirilenlerden daha fazla olabileceğini duyuran CDC, bunun ABD'de 2011 yılından beri görülen en büyük listeria salgını olduğunu vurguladı.

ÜRÜN GERİ ÇAĞRILMIŞTI

ABD'nin Maryland eyaletindeki sağlık yetkililerinin yaptığı incelemede, Boar's Head firmasının ürettiği şarküteri ürününde listeria bakterisi tespit edilmişti. Şirket, 3 milyon kilodan fazla şarküteri ürününü bakteri riski nedeniyle geri çağırmıştı.

LISTERIA BAKTERİSİNİN BELİRTİLERİ NELER?

Şirketten yapılan açıklamada, geri çağrılan ürünlerin hepsinin market reyonlarından toplatıldığı bildirilmişti. Listeria bakterisi, yüksek ateş, kusma, ishal gibi belirtilere neden oluyor. Bakteriden en çok, bağışıklık sistemi güçlü olmayan yaşlılar, hamileler, bebekler, AIDS ve şeker hastaları etkileniyor.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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