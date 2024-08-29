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Metroda satış yapan çocuğa saldırdı! Yaptığı yanına kar kalmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da metroda satış yapan Suriyeli çocuğa fiziksel saldırıda bulunan kişiye soruşturma açıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da metroda satış yapan Suriyeli uyruklu çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirtti. "Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadesini kullanan Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"ÇOCUK AĞLARSA VİCDANLAR AĞLAR"

"Masumiyetin timsali bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez. Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Unutulmamalıdır ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuk ağlarsa vicdanlar ağlar, dünya ağlar."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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