Mehmet Şimşek açıkladı! Enflasyon muhasebesi kapsamı ne durumda?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon muhasebesi konusunda küçük işletmelere yönelik önemli bir düzenlemeyi açıkladı. Mehmet Şimşek, özellikle iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefini geçici vergi dönemlerinde enflasyon muhasebesi kapsamından çıkardıklarını duyurdu.

Mehmet Şimşek, açıklamasında enflasyon muhasebesi ile ilgili detaylara da değindi. Buna göre, 2023 yılı sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmeler, 2024 yılının ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon muhasebesi yapmayacak. Bu işletmeler, beyannamelerini düzeltme yapmadan verebilecekler ve dönem sonu bilançolarını eklemelerine gerek kalmayacak.

Mehmet Şimşek ayrıca, bu düzenlemelerin iş dünyası için büyük bir kolaylık getirdiğini vurguladı. Tebliğ taslağının yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini belirten Şimşek, kapsama giren mükelleflerin daha önce vermiş oldukları beyannamelerde düzeltme yapmalarının gerekeceğini ve bunu 6 Eylül 2024'e kadar yapan mükelleflerin herhangi bir ceza veya faiz ödemeyeceklerini ifade etti.

İŞ DÜNYASINDAN TEPKİ GELMİŞTİ

Bakan Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

TÜRMOB başta olmak üzere meslek kuruluşlarının 2023 yıl sonuna kadar erteleme istediğini hatırlatan Mehmet Şimşek, "Yapılan yasal düzenleme ile 2021 ve 2022 yıllarında enflasyon düzeltmesi uygulanmadı. Uygulama 2023 yılı sonuna kadar ertelendi. Daha sonra iş dünyası ile yapılan toplantılarda yine meslek kuruluşlarınca 2023 yıl sonunda mutlaka enflasyon düzeltmesi yapılması, 2024 yılında da devam edilmesi istendi. Yapılan istişareler sonrasında da Bakanlık olarak gerekli düzenlemeleri yaptık" dedi.

Şimşek, 2023 sonunda herhangi bir vergi ödenmeden bilançoların düzeltildiğine dikkati çekerek, 2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi uygulanmış beyannamelerin verilme sürelerini de mükelleflere zaman tanımak amacıyla önce 27 Ağustos'a, daha sonra da 6 Eylül'e kadar uzattıklarını hatırlattı.

İlgili meslek kuruluşlarının, bu dönemde enflasyon muhasebesi nedeniyle özellikle cirosu düşük ve yine bu işletmelerden yatırım döneminde olup henüz faaliyete geçmemiş durumdakilerin enflasyon düzeltmesi nedeniyle vergilendirilme sıkıntısı yaşayabileceğini ifade ettiğini vurgulayan Bakan Şimşek, TOBB, MÜSİAD ve TÜRMOB'un bulunduğu son istişare toplantısında, küçük işletmelerin enflasyon düzeltmesinden daha az etkilenmelerini temin etmek amacıyla yeni kararlar aldıklarını bildirdi.

ENFLASYON MUHASEBESİ İLE İLGİLİ DETAYLAR

Enflasyon muhasebesi ile ilgili olarak ayrıca, yatırımcılar için yeni modellerin de devreye alınacağı açıklandı. Mehmet Şimşek, özellikle yatırım yapan mükelleflerin üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla çalışmaların sürdüğünü ve bu kapsamda çeşitli formüllerin değerlendirildiğini söyledi. Yatırım yapan mükelleflerin enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan karlarının vergilenmemesi ve bu karların 5 yıl gibi bir sürede vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmasına yönelik bir modelin üzerinde duruluyor.

Bakanlık, şirketler üzerindeki etkilerin azaltılması amacıyla yabancı finansman kaynakları kullanan mükellefleri geçici vergi dönemlerinde enflasyon muhasebesi kapsamından çıkararak bu mükelleflerin hesap dönemi sonunda düzeltme yapmalarını sağlayacak bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Mehmet Şimşek'in bu açıklamaları, ekonomi ve muhasebe dünyasında büyük yankı uyandırırken, enflasyon muhasebesi ile ilgili yapılan bu düzenlemelerin iş dünyasına önemli bir nefes aldırması bekleniyor.

ENFLASYON MUHASEBESİNDE NELER DEĞİŞTİ?

Enflasyon muhasebesinde kapsam ve düzenlemeler: