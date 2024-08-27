Mehmet Şimşek istifa ederse ne olur? Ünlü ekonomist Timothy Ash dikkat çeken yorum

Ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik asılsız haberlerin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ash, Şimşek'in istifa etmesi ya da görevden alınması halinde olabilecekleri yazdı.

Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddialar çok konuşulmuştu. Asılsız iddialar sonrası bir açıklama yapan Bakan Şimşek, istifa ettiğine yönelik haberleri yalanlarken, görevinin başında olduğunu söylemişti.

Ekonomist Timothy Ash, Mehmet Şimşek’in istifa ettiğine yönelik iddiaların gerçekleşmesi halinde meydana gelecek senaryoları kaleme aldı. Ash'in yazısında dikkat çeken bölümler yer aldı.

MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA EDERSE NE OLUR?

Ash, Şimşek’in görevinin son bulması ve ekonomi politikalarında yeniden ortodoks çizgiden dönülmesi halinde yaşanabilecekleri şöyle sıraladı:

“Türkiye, açık olmak gerekirse, Şimşek istifa ederse/kovulursa, geçen yıl görülen 20 milyar doların üzerindeki portföy girişlerinin hepsi, hızlanan dolarizasyon, büyük döviz rezerv kaybı ve yine büyük bir devalüasyonla birlikte çıkacak. Sistemsel bir kriz (bankalar, bop ve kamu borcu) çok muhtemel.

KÖRFEZ PARASI DETAYI

Türkiye'nin ortodoks ekonomik politikalara bağlı kalmaması durumunda, Türkiye'ye yatırım yapmak için hala bekleyen Körfez parası gelmeyecektir; çünkü onlar için en azından güvenilir makro politikalara ihtiyaç vardır.”