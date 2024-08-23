Mehmet Şimşek istifa mı etti? İddialara bizzat cevap verdi

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifa kararı almasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de istifa ettiğine yönelik iddialar ekonomi gündemine bomba gibi düştü.

BİZZAT AÇIKLAMA YAPTI

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı açıklama ile söz konusu iddiaları yalanlasa da Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddialar sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Bakan Şimşek, iddiaları sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile bizzat yalanladı.

Resmi açıklamaların yetmediğini ve bizzat açıklama yapma gereği duyduğunu vurgulayan Şimşek şunları söyledi:

ANLAŞILAN RESMİ AÇIKLAMALAR YETMEDİ

"Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım! İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir.

EKONOMİ YÖNETİMİYLE EKİP RUHUYLA ÇALIŞIYORUZ

- Ekonomi yönetimi bir ekip ruhuyla çalışıyor. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz.

- Ekonomik istikrar ve reform programımız başarıyla işliyor ve hedeflediğimiz sonuçları almaya başladık.

- Cari açık daraldı, Merkez Bankası’nın rezervleri iyileşti, KKM’den çıkış hızla devam ediyor, EYT ve depremin bütçe üzerindeki etkilerini giderecek tedbirleri alarak bütçe dengesini iyileştiriyoruz ve en önemlisi fiyat istikrarı hedefine doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş başladı.

CUMHURBAŞKANI HER ZAMAN DESTEK

- Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz.

- Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin refahını kalıcı olarak artırmak tek hedefimizdir. Milletimize hizmet dışında başka hiçbir amacımız ve misyonumuz yoktur.

- Görevimizin sorumluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor.

UYDURMA HİKAYELERLE EKONOMİ ETKİLENMEK İSTENİYOR

- Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz. Lütfen aldanmayın!

YALANI TEKRARLAMAYA DEVAM EDİYORLAR

Bakan Şimşek'in ardından istifa iddialarına yönelik bir diğer açıklama da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Altun, şunları söyledi:

"Hazine ve Maliye Bakanımızın açıklama yaptığı konuyla ilgili daha önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden mesaj paylaşmış ve ortaya atılan mesnetsiz iddialara dair yalanlama yapmıştık.

Buna rağmen ne yazık ki haber üretmekten aciz kimi gazetecilerle siyaset üretme becerisinden yoksun kimi siyasetçiler kasıtlı şekilde bu yalanı tekrarlamaya devam ettiler.

ÖZÜR DİELEYECEKLER Mİ YOKSA YALANA DEVAM MI EDECEKLER?

Dahası yalan söylerken dahi bizi gerçekleri çarpıtmakla itham ettiler. Şimdi, Sayın Bakanımızın açıklamasının ardından soruyorum.

Dezenformasyonu, yalanı bir siyaset malzemesi, bir ideolojik aygıt gibi kullanmakta beis görmeyen mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi? Yoksa yine utanmadan, milletimizin gözünün içine bakarak yeni yalanlar söylemeye devam mı edecekler?”