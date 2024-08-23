Mehmet Şimşek istifa mı etti? İddialara bizzat cevap verdi
Ekonomi Haberleri
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddialar yeniden gündeme geldi. Resmi olarak söz konusu iddiaların yalanlanmasının ardından Bakan Şiimşek'ten de açıklama geldi. Şimşek, "Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım!" dedi.
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifa kararı almasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de istifa ettiğine yönelik iddialar ekonomi gündemine bomba gibi düştü.
BİZZAT AÇIKLAMA YAPTI
ANLAŞILAN RESMİ AÇIKLAMALAR YETMEDİ
EKONOMİ YÖNETİMİYLE EKİP RUHUYLA ÇALIŞIYORUZ
CUMHURBAŞKANI HER ZAMAN DESTEK
UYDURMA HİKAYELERLE EKONOMİ ETKİLENMEK İSTENİYOR
YALANI TEKRARLAMAYA DEVAM EDİYORLAR
Bakan Şimşek'in ardından istifa iddialarına yönelik bir diğer açıklama da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.
Altun, şunları söyledi:
"Hazine ve Maliye Bakanımızın açıklama yaptığı konuyla ilgili daha önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden mesaj paylaşmış ve ortaya atılan mesnetsiz iddialara dair yalanlama yapmıştık.
Buna rağmen ne yazık ki haber üretmekten aciz kimi gazetecilerle siyaset üretme becerisinden yoksun kimi siyasetçiler kasıtlı şekilde bu yalanı tekrarlamaya devam ettiler.
ÖZÜR DİELEYECEKLER Mİ YOKSA YALANA DEVAM MI EDECEKLER?
Dahası yalan söylerken dahi bizi gerçekleri çarpıtmakla itham ettiler. Şimdi, Sayın Bakanımızın açıklamasının ardından soruyorum.
Dezenformasyonu, yalanı bir siyaset malzemesi, bir ideolojik aygıt gibi kullanmakta beis görmeyen mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi? Yoksa yine utanmadan, milletimizin gözünün içine bakarak yeni yalanlar söylemeye devam mı edecekler?”