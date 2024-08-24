"Mehmet Şimşek istifa etti" haberlerine soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik gerçek dışı haberlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik haberler gündeme bomba gibi düştü. Ses getiren iddia sonrası önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sonra da Bakan Şimşek iddiaları yalanladı.

DMM: DEZENFORMATİF HABERLERE İTİRAF ETMEYİN

Dezenformasyonla Mücadele Merkez'inden yapılan açıklamada, "Bakan Şimşek’in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz." denildi.

BAKAN ŞİMŞEK: YALANLAR İYİ NİYETLİ OLMAZ

Bakan Şimşek de sosyal medya hesabından dün akşam konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Şimşek, "Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım! İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir. Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz. Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz. Lütfen aldanmayın!" ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili son açıklama ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, yalanı ortaya atanlarla ilgili harekete geçildiğini belirtti.

Tunç şu ifadeleri kullandı: "Bazı sosyal medya mecralarında Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri yaymak suretiyle borsa yatırımcısını yanlış yönlendirmeyi amaçlayarak zarara uğramalarına sebebiyet veren, olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan, maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında;

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Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi uyarınca “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan ve Sermaye Piyasası Kanununun 107/2 maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyunu dezenformasyon ve gerçek dışı bilgilerle yanıltanlara, açıklama ve paylaşımlarla ekonomide spekülasyona neden olanlara müsaade edilmeyecektir."