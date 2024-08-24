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Ayağını kıran Özgür Özel bizzat açıkladı! İlk telefon sürpriz isimden gelmiş

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ayağını kıran Özgür Özel bizzat açıkladı! İlk telefon sürpriz isimden gelmiş

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP lideri Özgür Özel geçtiğimiz günlerde ayağını kırmış, hatta vurulduğu iddia edilmişti. Hakkındaki haberleri yalanlayan Özel, ayağını kırdıktan sonra ilk telefonun MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldiğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde ev kazası sonucu ayağını kırmıştı. Özel, Meclis oturumlarına ve programlarına ayağında aparatla katılırken ortaya ilginç iddialar ortaya atılmıştı.

Özel ayağından vurulduğu şeklindeki iddialara röntgenlerini servis ederken cevap verirken, konuyla ilgili Gerçek Gündem'e açıklamalarda bulundu. CHP lideri "Başka bir iddia ortaya atamayıp da kırık ayak için ‘kurşunla vuruldu’ diye bir iddia ortaya atıp onu tartıştırıyorlarsa bu iyi bir şey. Ben bunu MYK'daki arkadaşlarımıza da söyledim. Yani bizde kusur bunu bulup bunun üzerine gidiyorlarsa bu iyi bir şey yani." dedi.

Ayağını kıran Özgür Özel bizzat açıkladı! İlk telefon sürpriz isimden gelmiş - 1. Resim

İLK TELEFON BAHÇELİ'DEN GELMİŞ

İktidar kanadından da geçmiş olsun mesajları aldığını belirten Özel, şunları söyledi: "Ayağımın kırılmasının ardından ilk telefon Devlet Bahçeli’den geldi. Çok sayıda lider, parti temsilcisi aradı. Can Atalay'ın oturumu için genel kurula katıldım. Orada da hemen herkes gelip, ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Ayrıca meclis başkanı hem aradı, hem de o gün Meclis’te de yerinden inip yanıma geldi. Hepsi sağ olsun."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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