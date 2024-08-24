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Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! Pirireis bugün hizmete giriyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! Pirireis bugün hizmete giriyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni gerçekleştirilecek. Ayrıca Pirireis denizaltısı ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu hizmete girecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris tatilinin ardından bugün yoğun programlarına yeniden başlıyor. Erdoğan Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katılacak. Bu törenle Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis de hizmete girmiş olacak.

PİRİREİS DENİZALTISININ ÖZELLİKLERİ

Öte yandan Hızırreis denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine, Muratreis denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak. YAKIT 2-3-4 Akaryakıt gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu da hizmete girecek.

Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! Pirireis bugün hizmete giriyor - 1. Resim

MİLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Aksaz Tersane Komutanlığındaki törenin detaylarına ilişkin sorular üzerine şunları söylemişti: "24 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 'Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni' gerçekleşecektir. Açılış töreninin ardından, PİRİREİS denizaltısı hizmete girecek, HIZIRREİS denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine başlayacak, MURATREİS denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak, YAKIT 2-3-4 akaryakıt gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu hizmete girecektir." 

Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! Pirireis bugün hizmete giriyor - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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