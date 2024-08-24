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İstanbul'da korkutan yangın! Bahçelievler'de cayır cayır yanan bina çöktü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da korkutan yangın! Bahçelievler&#039;de cayır cayır yanan bina çöktü

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Marmara Bölgesi'nde beklenen olası deprem öncesi İstanbul alarm veriyor. Küçükçekmece ve Bahçelievler'de binaların kendiliğinden çökmesinin ardından İstanbul'da dikkat çeken bir olay daha yaşandı. Bahçelievler'de çıkan yangında bina kısmen çöktü.

Bahçelievler'de çatı katında yangın çıkan binanın duvarı park halindeki otomobilin üzerine çöktü.

5 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI

Fevzi Çakmak Mahallesi Hendek Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

YANAN 5 KATLI BİNA KISMEN ÇÖKTÜ

Yangının söndürülmesinin ardından, zarar gören bina duvarı ile çatı malzemeleri park halindeki otomobilin üzerine düşerek hasara neden oldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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