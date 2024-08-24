İstanbul'da korkutan yangın! Bahçelievler'de cayır cayır yanan bina çöktü

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Ağustos 2024 23:00 - Güncelleme: 24 Ağustos 2024 23:20 - Güncelleme:

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Marmara Bölgesi'nde beklenen olası deprem öncesi İstanbul alarm veriyor. Küçükçekmece ve Bahçelievler'de binaların kendiliğinden çökmesinin ardından İstanbul'da dikkat çeken bir olay daha yaşandı. Bahçelievler'de çıkan yangında bina kısmen çöktü.