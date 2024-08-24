Esenyurt'ta yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Esenyurt’ta bulunan bir sitedeki dairede yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, daireden yükselen alevler vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir sitedeki dairede yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, daireden yükselen alevler vatandaşların cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.
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Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı