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Esenyurt'ta yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Esenyurt&#039;ta yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt’ta bulunan bir sitedeki dairede yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, daireden yükselen alevler vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir sitedeki dairede yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, daireden yükselen alevler vatandaşların cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. 

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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