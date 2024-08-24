Esenyurt'ta yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Ağustos 2024 21:37 - Güncelleme: 24 Ağustos 2024 21:40 - Güncelleme:

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Esenyurt’ta bulunan bir sitedeki dairede yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, daireden yükselen alevler vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.