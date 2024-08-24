İBB'den deprem açıklaması! İşte İstanbul'un en riskli ve güvenli ilçeleri

Deprem uzmanları olası İstanbul depremi için uyarılarda bulunurken, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün İstanbul'un en riskli ve güvenli ilçelerini açıkladı. İşte tam liste.

Milyonlarca insanın korkulu rüyası deprem gerçeği, her an kendini hatırlatıyor. Özellikle olası İstanbul depremine ilişkin senaryolar ise uyku kaçırıyor. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün, Ekol TV'ye yaptığı açıklamalarda İstanbul'daki en güvenilir ve tehlikeli ilçeleri açıkladı.

"İSTANBUL DEPREME HAZIR DİYEMEYİZ"

Yün, "İstanbul'da yaklaşık 1 milyon 200 bin konut var. Yaklaşık 850 bini ise 2000 yılı öncesinde yapılmıştı. İstanbul depreme hazır diyemiyoruz. Çünkü İstanbul'un yapısı çok eski. Kentsel dönüşüm yasası ile 12 yılda yenilenen bina sayısı 92 bin. 850 bin ile 92 bini yan yana koyduğunuzda yüzde 12-13'lük bir yenilenme demek." dedi.

"İSTANBUL'DA 2 BİNE YAKIN BİNA KENDİ KENDİNE YIKILABİLİR"

Yün açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Hem zemin hem yapı stoğunu birlikte değerlendirdiğimizde; çeşitli matematiksel yazılımlarla bir deprem hasar tahmini yaptık. 7.5 ve üzeri bir depremde yaklaşık 200 bin civarı binanın ağır hasar alacağını ya da yıkılacağını öngörüyoruz. Hızlı yapı tarama testiyle tespit ettiğimiz 1556 bina ise deprem olmaksızın kendi kendine yıkılabilir. Bu binalarda yaklaşık 2,5 3 milyon nüfus var.

İSTANBUL'DAKİ DEPREME KARŞI EN RİSKLİ İLÇELER

Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattı Marmara Denizi’nde olduğu için Avrupa Yakası’nın özellikle güney kesimleri E-5 ile deniz arasında kalan alanlar faya yakınlığından dolayı ve zeminin deprem etkisini büyüterek yapıya verdiği zarardan dolayı daha riskli ilçeler olarak tanımlayabiliriz.

Tespitlerimizde de hem yıpranmış yapı stoğundan dolayı hem de zeminlerin bu alanlarda zayıf olması nedeniyle bu bölgeler tehlikeli. Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri… Aslında Fatih’ten Silivri’ye kadar olan hattan bahsedebiliriz.

İSTANBUL'UN DEPREME KARŞI EN GÜVENLİ İLÇELERİ

Zemin olarak İstanbul’un kuzeyi daha sağlam. Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Sarıyer, Beşiktaş gibi yerlerde zemin daha sağlam. Kağıthane’de dere kısımları güvenli sayılmaz. Cendere Vadisi yapı yoğun bir hal aldı.

Kurumuş dere yataklarında değilseniz, güneye göre daha sağlam. Sadece sağlam zemin yetmez, yönetmeliğe uygun sağlam zeminler de önemli."