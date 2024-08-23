Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD sarsıntıyla ilgili ilk verileri açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldiğini duyurdu. İlk verilere göre depremin merkez üssü Göksun ilçesi oldu.

4 şiddetindeki depremin derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti 3.9, derinliği ise 4.7 kilometre olarak belirtildi.