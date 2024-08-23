Filistinli iş adamı İstanbul'da suikasta uğramıştı! Arabayı Tekirdağ'da yakıp Romanya'ya kaçmışlar

İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş adamının suikasta uğramasının ardından şüpheli 3 kişi Romanya'ya kaçmıştı. Onlara yardım eden 4 kişi İstanbul'da gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Soruşturmaya ilişkin tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı.

18 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta kimliği belirlenemeyen bir kişi, içerisinde Filistinli iş adamı A.K., arkadaşı F.M. ve koruması E.K.'nin bulunduğu park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile susturucu takılmış silahla saldırıda bulunmuştu.

FİLİSTİN İŞ ADAMI SUİKASTTA HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda şoför koltuğunda oturan Filistinli iş adamı A.K. (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Filistin uyruklu F.M. ve A.K.'nin koruması E.K. yaralanmıştı. Filistinli iş adamına silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmıştı.

3 ŞÜPHELİ ROMANYA'DA YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden olay ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Çalışmalar kapsamında, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli şahısların olayın failleri olduğu, alacak verecek nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir. Mağdur şahıslara silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A. isimli şahısların olaydan sonra 19 Ağustos 2024 saat 00.48’de (Olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra) Kırklareli ilinden yurt dışına çıktıları belirlenmişti, devam eden çalışmalarda, 20.08.2024 tarihinde İnterpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda, ülkemizden çıkış yaptıkları G.S., T.S ve S.A. isimli şüpheli şahıslar, ülkemize getirilmek üzere Romanya’da yakalanarak gözaltına alınmıştır." denildi.

3 FARKLI ARAÇ KULLANMIŞLAR

Şahıslar adliyeye sevk edilirken HaberTürk'ün haberine göre ilginç detaylar ortaya çıktı. Buna göre şüpheliler izlerini kaybettirmek için 3 farklı otomobil kullandı. Yurt dışına kaçan 3 şüpheli Romanya’da yakalanırken, onlara yardım eden 4 kişi de İstanbul’da gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'DA ARACI YAKMIŞLAR

3 şüpheli Tekirdağ’a geldiklerinde aracı yol kenarına çekip yaktı ve Leys E.’nin getirdiği araçla sınıra kadar gidip gece 00.42 sıralarında sınırdan çıkış yaptı. Şüphelilerin peşine düşen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bu tespitleri adım adım yaparken yanan aracın dumanını da gördü. Ancak 20 dakikalık bir farkla şüphelilerin yurt dışına çıkış yaptıkları tespit edildi.

4 ŞÜPHELİNİN ADLİYEDE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Ekipler yüzlerce saat süren kamera incelemesinde yurt dışına kaçan suikastçılara yardım eden Leys E. ve Muhammed M. ile birlikte kalacak yer konusunda yardım ettiği iddia edilen İbrahim A. ile Pelin Y.’yi gözaltına aldı. Şahısların adliyedeki işlemleri sürüyor.