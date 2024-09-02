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Petrolde sert düşüş! Akaryakıta indirim gelir mi?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Petrolde son dakika! Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye piyasaları tatildeyken sert düşüşle birlikte 76 dolar sınırına çekildi. Perşembe akşamı 80 dolara yakın seyreden petrol, Çin’den gelen zayıf ekonomik verilerle düşüşe geçti. Öte yandan içeride de akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi yükseldi. İstanbul Avrupa yakasında 2 Eylül 2024 benzin fiyatı 43,24 TL ve motorin (mazot) fiyatı 43,16 TL’den satılıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Petrol fiyatları 80 doların üzerinde tutunamıyor. Türkiye piyasalarının tatile girdiği geçen perşembe akşamı 80 dolara yakın seyreden Bren petrolün varil fiyatı; cuma günü ve bu hafta başında yönünü tekrar aşağı çevirerek 76,30 dolara kadar geriledi.

PETROL NEDEN GERİLİYOR?

Jeopolitik risklerin devam etmesine rağmen Orta Doğu’da ateşkes görüşmelerinin de sürmesi, arz endişelerini dizginliyor. Petrol fiyatları üzerindeki asıl düşüş baskısı ise talep kaynaklı gelişiyor. Çin'den zayıf ekonomik veriler ve ABD’de sürüş mevsiminin sonuna gelinmesi, petrol fiyatlarını düşürüyor.  

Petrolde sert düşüş! Akaryakıta indirim gelir mi? - 1. Resim

OPEC+ NE YAPACAK?

Bu arada OPEC+ Grubunun da ekim ayından itibaren petrol üretimini artırmaya hazırlanması, fazla arz endişelerini beraberinde getirerek fiyatlarda düşüşü destekledi. Aksi yönde karar alınmadıkça, günde fazladan 180 bin varil üretileceği ifade ediliyor. Siyasi krizdeki Libya’da ise üretim yarıya düşmüştü.

Petrolde sert düşüş! Akaryakıta indirim gelir mi? - 2. Resim

AKARYAKITA İNDİRİM GELİR Mİ?

Petrol fiyatlarında gerileme üzerine, gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Doların da son günlerde tekrar stabil seyretmesi üzerine “akaryakıt fiyatı düşer mi”, “akaryakıt fiyatına indirim gelir mi” soruları artmaya başladı. Bu yönde beklentiler güçlenirken; İstanbul Avrupa yakasında 2 Eylül 2024 benzin fiyatının litresi 43,24 TL ve motorinin (mazot) litre fiyatı da 43,16 TL’den satılıyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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